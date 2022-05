Aucun nouveau décès et baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec

MONTRÉAL — Les signes encourageants au sujet de la pandémie de COVID-19 se maintiennent au Québec.

Selon les données publiées lundi par le ministère de la Santé, le nombre de patients dans les hôpitaux à cause du coronavirus est passé de 1367 à 1347. On recense 56 personnes aux soins intensifs, trois de plus que la veille.

Aucun nouveau décès n’est à déplorer. Il y a un total de 15 354 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Le ministère de la Santé rapporte également 199 nouveaux cas depuis le précédent bilan. Les autorités ont recensé plus de 1,06 million de cas d’infection depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Selon le site VaccinTrackerQC, 3266 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, en grande partie des deuxièmes doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est de 91,47 %. On signale aussi que 87,77 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et que 59,47 % a reçu une dose de rappel.