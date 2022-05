Augmentation de 37 % des homicides avec arme à feu au Canada, note Statistique Canada

VANCOUVER — Les homicides commis à l’aide d’une arme à feu ont augmenté de 37 % au cours des onze dernières années et les armes de poing étaient les armes les plus couramment utilisées, selon un rapport de Statistique Canada qui signale d’importantes lacunes dans la collecte de données.

Le rapport sur les tendances des crimes commis avec des armes à feu au Canada entre 2009 et 2020 a été publié vendredi.

La proportion d’homicides commis avec une arme à feu est passée de 26 % en 2013 à 37 % en 2020. Les armes de poing étaient l’arme de choix dans 59 % des crimes commis avec des armes à feu.

Pourtant, les crimes commis à l’aide d’une arme à feu représentent généralement moins de 3 % des crimes violents déclarés à la police au Canada, indique le rapport.

«Néanmoins, ils ont un impact émotionnel et physique important sur les victimes, les familles et les communautés. De plus, les taux de violence liée aux armes à feu ont augmenté de façon générale au cours des dernières années», précise le document de Statistique Canada.

Environ 6 % des crimes commis avec des armes à feu étaient liés à la violence des gangs, selon le rapport.

Un précédent rapport de Statistique Canada soulignait que l’utilisation d’armes à feu lors de crimes violents a augmenté de 81 % de 2009 à 2019.

Selon un rapport publié en juillet 2021 par l’agence, des armes à feu ont été utilisées contre 8344 victimes.