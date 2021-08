Augmentation des cas: la C.-B. envisage de ne pas passer à l’étape 4 de la relance

VANCOUVER — La médecin en chef de la Colombie-Britannique a déclaré que la province pourrait ne pas passer comme prévu à la prochaine étape de son plan de redémarrage alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente dans la région sanitaire de l’intérieur.

Alors que la Dre Bonnie Henry annonçait des restrictions plus strictes qui touchent l’ensemble de la région sanitaire de l’Intérieur, elle a déclaré qu’il ne serait pas surprenant que la province ne passe pas à l’étape 4 en septembre.

La Dre Henry a annoncé que les restrictions actuellement en place dans le centre de l’Okanagan, telles que le port obligatoire du masque et un nombre de personnes réduit lors des événements intérieurs et extérieurs, seront étendues à toute la région afin de limiter l’augmentation des cas de COVID-19.

Le nombre de cas de COVID-19 a augmenté dans la province ces dernières semaines. Plusieurs d’entre eux ont été déclarés dans la région sanitaire de l’intérieur, ce que la Dre Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont attribué à des taux de vaccination plus faibles.

La Dre Henry a expliqué que le déplacement de nombreuses personnes en raison des incendies de forêt a rendu le confinement en raison de la COVID-19 particulièrement difficile.

Elle a affirmé que la charge de travail plus importante exerce trop de pression sur les services de santé locaux, les incitant à étendre les mesures sanitaires à toute la région.

Environ 76 % des résidents admissibles ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 dans la région sanitaire de l’intérieur, et 68 % ont reçu les deux doses, a déclaré le ministre Dix.

La Dre Henry a indiqué que la province observe un nombre élevé de transmissions lors d’événements privés, tels que des mariages ou des funérailles, dans la région de santé de l’intérieur.

«C’est une mesure préventive, a déclaré la Dre Henry. Et il est important que nous reconnaissions tous que nous pouvons contrôler les gestes que nous posons qui transmettent ce virus et l’un des plus importants est d’être immunisé.»

Le ministre Dix a ajouté qu’il y aura des choses «significatives» que ceux qui refusent d’être vaccinés ne pourront pas faire.

«Nous pouvons faire mieux et il y a des problèmes dans certaines parties de la région sanitaire de l’intérieur», a-t-il noté.