Augmentation plus élevée pour les préposés: la FTQ l’avait demandée en décembre

MONTRÉAL — La FTQ a bel et bien demandé à Québec, en décembre dernier, des hausses de salaire plus élevées pour les préposés aux bénéficiaires que pour les autres employés de l’État.

Vendredi dernier, en évoquant la crise qui sévit dans les CHSLD à cause du coronavirus et de la pénurie de préposés, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il aurait dû hausser le salaire des préposés aux bénéficiaires plus tôt, «même sans l’accord des syndicats».

Or, c’est précisément ce que la FTQ avait revendiqué, le 11 décembre, lors du dépôt de ses demandes salariales à Québec: des augmentations de salaire plus élevées pour les plus bas salariés — dont font partie les préposés aux bénéficiaires. La Presse canadienne en avait alors fait état.

Et cette demande de la FTQ n’a pas eu d’écho depuis, a indiqué en entrevue le président de la plus grande centrale syndicale du Québec, Daniel Boyer.

Qui plus est, en novembre dernier, la FTQ avait spécifiquement demandé à Québec d’adopter un décret pour rehausser la rémunération des préposés, cette fois dans les résidences privées pour aînés et les CHSLD non conventionnés.

Lorsqu’interrogé à ce sujet, Québec avait refusé de le faire de son propre chef, affirmant que la demande d’obtenir un décret devait aussi venir des employeurs privés.