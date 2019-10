Augmentations de salaire: la FIQ et l’APTS déposent leurs demandes communes

MONTRÉAL — Dans le cadre de ses négociations avec Québec, l’alliance FIQ-APTS a déposé jeudi des demandes d’augmentations salariales de 7,2 pour cent pour chacune des trois années de la convention collective 2020-2023.

Ces organisations syndicales représentent ensemble 131 000 membres: infirmières, infirmières auxiliaires, techniciennes en laboratoire, travailleuses sociales, psychologues et autres.

En entrevue avec La Presse canadienne jeudi, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Nancy Bédard, a défendu les demandes de l’alliance FIQ-APTS, qui sont «loin d’être démesurées», qui sont même «justes et justifiées», selon elle.

Les professionnelles en soins dans les hôpitaux, les CHSLD, les centres jeunesse et autres ont suffisamment subi l’austérité budgétaire et les réformes, a protesté de son côté la présidente de l’APTS, Carolle Dubé.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) sont les seules qui ont réussi, cette fois-ci, à former une sorte de front commun pour négocier ensemble leurs conditions salariales face à Québec. Les trois centrales (FTQ, CSN et CSQ) n’ont pas réussi à s’entendre et, exceptionnellement, il n’y a donc pas de front commun.