Aussitôt ouvert à Montréal, le magasin de champignons magiques est visité par le SPVM

MONTRÉAL — Le tout premier magasin de «champignons magiques» au Québec venait tout juste d’ouvrir ses portes mardi, à Montréal, lorsque les policiers y ont mené une perquisition.

Mais malgré cette opération policière, le porte-parole de l’entreprise, Edgras Goban, s’attendait à ce que le magasin rouvre comme prévu mercredi matin.

Le magasin de champignons magiques «FunGuyz», situé dans le quartier Sainte-Marie, dans l’arrondissement Ville-Marie, vend des capsules microdosées, des champignons séchés et des barres de chocolat contenant tous de la psilocybine, principe actif de certains champignons hallucinogènes.

Les «champignons magiques» et leurs produits dérivés sont soumis à des interdictions de vente et de possession au Canada.

M. Goban a affirmé mardi que «FunGuyz» avait déjà été la cible de perquisitions en Ontario, où on compte 10 franchises. Il a déclaré que FunGuyz «avait déjà vécu cela plusieurs fois auparavant».

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait prévenu plus tôt dans la journée qu’il pourrait prendre des mesures pour faire respecter les lois contrôlant la vente de psilocybine. La relationniste pour le SPVM Sabrina Gauthier a indiqué en après-midi que «la vente au détail de champignons magiques et des dérivés est illégale» au Canada «en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances».

Avant même que la police ne débarque dans son magasin, M. Goban s’attendait à une perquisition, «parce que ce que nous faisons est évidemment illégal», a-t-il dit. «Mais est-ce que la police est prête à (…) utiliser l’argent des contribuables pour des affaires de champignons?»

M. Goban a décrit «FunGuyz» comme une forme de protestation contre la politique publique entourant les drogues hallucinogènes au Canada. Il prévoyait ouvrir cinq autres succursales au Québec cet été, dont une à Laval «d’ici quelques semaines».

Dans un courriel, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué que «malgré la position forte de notre administration en faveur de la décriminalisation de la possession simple de drogue, ainsi que l’adoption d’une déclaration en ce sens adoptée par l’ensemble du conseil municipal, la vente de psilocybine demeure illégale et le SPVM continuera d’appliquer la Loi».

