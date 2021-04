Autochtones de Montréal: 3 sites de vaccination contre la COVID-19 ouvrent

MONTRÉAL — Trois nouveaux sites de vaccination de proximité pour les personnes issues des communautés autochtones qui habitent à Montréal ouvrent leurs portes.

Les autorités affirment que ces sites visent à offrir un espace sécuritaire et adapté aux besoins culturels des Autochtones de la région de Montréal, particulièrement pour rejoindre les aînés. Des services d’interprètes et de l’accompagnement par les intervenants des organismes seront accessibles sur les lieux.

La vaccination dans ces sites sera ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus et à leur famille afin de limiter les déplacements interrégionaux dans le contexte de la troisième vague de la COVID-19.

Le site établi à l’Institut universitaire en santé mentale, dans l’arrondissement LaSalle, est déjà ouvert depuis lundi. À cet endroit, la vaccination est offerte aux Inuit ainsi qu’aux bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) vivant en milieu urbain.

Les travailleurs ayant un lien d’emploi avec une organisation du Nunavik, les personnes ayant une présence sur le territoire prévue de quatre mois ou plus dans l’année et les travailleurs cycliques, peu importe la durée de leur présence sur le territoire, peuvent aussi être vaccinés à ce site s’ils ont un déplacement confirmé vers la région dans les deux prochains mois.

Le site de vaccination aménagé au 2515 de la rue Delisle, dans le quartier de la Petite-Bourgogne, sera accessible à compter de vendredi prochain alors que celui situé au Centre d’Amitié autochtone de Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent au centre-ville, n’ouvrira que le 28 avril.

Le déploiement de cette offre de service s’appuie sur les recommandations de Santé Canada et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) face aux complications de la COVID-19.

Il a été organisé par Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec Montréal Autochtone, le Centre de l’amitié autochtone de Montréal, le Réseau de la communauté autochtone à Montréal, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal