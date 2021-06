Autochtones disparues et assassinées: les Inuits présentent leur propre plan d’action

IQALUIT, Nunavut — Deux organisations inuites nationales ont publié leur propre plan d’action sur la façon de corriger les lacunes sociales, juridiques et culturelles identifiées il y a deux ans par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le gouvernement fédéral a publié jeudi ses propres engagements en réponse à 231 «appels à la justice» contenus dans le rapport final de l’Enquête; 46 de ces engagements visent spécifiquement les Inuits.

Le plan d’action des organismes nationaux Inuit Tapiriit Kanatami et Pauktuutit Femmes inuites du Canada énonce 187 façons pour les gouvernements et les organisations inuites d’agir.

Il est divisé en 14 domaines, notamment les refuges et le logement, la justice et la police, la santé et le mieux-être, la langue et la sécurité économique.

Il met en évidence les facteurs sous-jacents dans les territoires inuits qui contribuent aux taux élevés de violence à l’égard des femmes, notamment le manque de refuges pour femmes en danger, la pénurie de logements et l’accès limité aux soins de santé.

Le plan d’action a été élaboré par un groupe de travail national inuit de 10 membres.