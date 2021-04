Automne 2022: l’Université de Montréal déménagera son campus de Longueuil à Brossard

BROSSARD, Qc — L’Université de Montréal déménage son campus de Longueuil dans des locaux situés à Brossard, qu’on promet plus grands et plus modernes.

Les nouveaux locaux occuperont à compter de la rentrée automnale de 2022 deux étages d’un édifice présentement en construction sur la rue de l’Éclipse qui sera relié directement à la station Du Quartier du Réseau express métropolitain (REM).

Le futur campus, d’une superficie de 3500 mètres carrés, offrira des installations multifonctionnelles permettant de bénéficier des avantages de l’enseignement en personne, multimodal ou hybride.

On y offrira des formations courtes axées sur le développement professionnel, notamment dans les secteurs de la santé, des services sociaux et des langues; la programmation complète sera dévoilée au cours des prochains mois.

Le complexe sera doté de laboratoires de réalité virtuelle, d’autoproduction et de captation vidéo.

Le recteur de l’Université de Montréal, Daniel Jutras, affirme que ce campus vise à mieux répondre aux besoins des résidants de la Montérégie en matière de formation professionnelle.

L’actuel campus de Longueuil de l’Université de Montréal est situé sur Place Charles-Le Moyne.