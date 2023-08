Automobile: début jeudi des discussions pour renouveler les conventions collectives

TORONTO — Les représentants du syndicat Unifor et ceux des trois principaux constructeurs automobiles nord-américains doivent entamer jeudi des pourparlers pour les prochains contrats de travail de trois ans des travailleurs de l’automobile.

Les poignées de main officielles qui lanceront les négociations entre le syndicat et Ford, General Motors et Stellantis interviendront alors que la hausse du coût de la vie et la transition vers les véhicules électriques sont à l’esprit. Plus de 18 000 travailleurs de l’automobile sont concernés par ces négociations.

Unifor affirme que les priorités comprennent l’amélioration des régimes de retraite et des salaires, la transition liées au passage à la production de véhicules électriques et le renforcement des engagements d’investissement et de production des constructeurs.

La dernière ronde de négociations contractuelles en 2020 a conduit à des milliards de dollars d’engagements d’investissement de la part de Ford, General Motors et Stellantis. Unifor affirme que l’accélération de la transition vers les véhicules électriques a porté le total des dépenses promises dans l’ensemble du secteur automobile canadien à environ 25 milliards $ lors des trois dernières années.

Les pourparlers devraient se prolonger jusqu’au mois prochains, les contrats existants devant expirer le 18 septembre.