Automobiliste octogénaire porté disparu depuis jeudi en Montérégie

MONTRÉAL — Un résident de la Montérégie âgé de 83 ans est porté disparu depuis jeudi et la Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour le retrouver.

Marcel Grondin, qui demeure à Cowansville, a été vu pour la dernière fois à Shefford alors qu’il se déplaçait à bord de son véhicule de marque Buick Allure 2005 de couleur bleue, dont le numéro de plaque d’immatriculation est E74 NKA.

La police ajoute que les proches de M. Grondin ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Marcel Grondin, un homme à la peu blanche et chauve, mesure 1,75m (5pi9po) et pèse 72kg (158 lbs). Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait une casquette noire avec une inscription verte à l’avant, un manteau noir ligné jaune et orange, un chandail bleu et des jeans bleus.

Toute personne qui apercevrait M. Grondin est priée de communiquer avec le 911. Toute information à son sujet peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.