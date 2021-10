Autorisez l’aide et respectez les droits, disent Trudeau et le G20 aux talibans

OTTAWA — Le Canada s’est joint à ses alliés du G20 pour pousser les nouveaux dirigeants talibans de l’Afghanistan à permettre un meilleur accès à l’aide humanitaire pour les personnes éprouvées au pays.

Lors d’un sommet virtuel, le premier ministre Justin Trudeau et les autres dirigeants du G20 ont discuté de la crise en Afghanistan créée par la victoire des talibans face au gouvernement qui était soutenu par l’Occident.

L’Union européenne a annoncé mardi lors du sommet un plan de soutien de 1,4 milliard $, dont environ les deux tiers sont des fonds additionnels.

Il n’y avait aucun signe d’un nouvel engagement financier du Canada à la suite de l’annonce par Ottawa en août d’une aide humanitaire supplémentaire de 50 millions $ aux organisations internationales aidant l’Afghanistan.

L’aide financière offerte par le Canada et ses alliés est acheminée par l’intermédiaire d’organisations internationales telles que les Nations unies et la Banque mondiale, et n’a jamais été envoyée directement aux gouvernements afghans de quelque allégeance que ce soit.

Un haut responsable du gouvernement a déclaré que le premier ministre Trudeau avait utilisé son temps de parole lors de la réunion du G20 pour militer en faveur de la réinstallation des réfugiés afghans, notant que le Canada avait doublé son engagement à accepter 40 000 demandeurs d’asile.

Le responsable a fourni des détails sur la participation de M. Trudeau à la réunion sous couvert d’anonymat, car il n’était pas autorisé à commenter officiellement.

M. Trudeau s’est joint à d’autres dirigeants pour faire pression sur les talibans pour qu’ils protègent les droits fondamentaux de tous les Afghans, en particulier des femmes.

La réunion constitue l’un des premiers rassemblements multilatéraux depuis l’effondrement de l’Afghanistan en août à la suite du retrait de l’armée américaine, qui a mis fin à deux décennies d’engagement militaire et politique de l’Occident dans le pays.

L’économie afghane est maintenant au bord de l’effondrement et sa population est confrontée à de graves pénuries alimentaires.

Même avant que le pays ne tombe aux mains des talibans, l’Afghanistan était fortement tributaire de l’aide financière étrangère.

Le premier ministre italien Mario Draghi a présidé la réunion de mardi parce que son pays occupe actuellement la présidence du G20. Les États-Unis, la Chine et la Russie font partie des membres du groupe, et leurs dirigeants ont également assisté au sommet virtuel.