Autre canicule annoncée pour quelques jours en Colombie-Britannique

VANCOUVER — En Colombie-Britannique, les autorités tentent de se faire rassurantes sur l’état des services d’urgence à l’approche d’une autre période de forte chaleur.

Environnement Canada a émis une multitude d’avertissements de chaleur pour le sud et l’ouest de la province, y compris pour l’île de Vancouver, et même pour des secteurs situés plus au nord.

Jeudi et vendredi, le mercure devrait osciller entre 34 et 38 degrés Celsius dans plusieurs régions et certaines d’entre elles seront enveloppées par un humidex supérieur à 40.

Le temps très chaud pourrait persister jusqu’à dimanche.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, assure que des dispositions sont prises pour que des centres climatisés soient aménagés pour les personnes les plus vulnérables et que le personnel appelé à travailler en temps supplémentaire sera rémunéré en conséquence.

Cette nouvelle canicule survient alors que des milliers de résidents de la province demeurent évacués de leur domicile en raison de feux de forêt qui brûlent sans relâche dans plusieurs secteurs de la Colombie-Britannique.

D’ailleurs, le ministre de la Santé, Adrian Dix, affirme que le personnel soignant et ambulancier a été bonifié dans les centres d’aide qui sont aussi fréquentés par des gens éprouvés par la piètre qualité de l’air provoquée par les feux de forêt.

Au moins 569 morts prématurées ont été liées à la vague de chaleur qui a frappé la Colombie-Britannique à la fin du mois de juin dernier.