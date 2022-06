Autre retard majeur dans la livraison de nouveaux navires de soutien pour la Marine

Ottawa signale un autre retard dans la livraison de nouveaux navires de soutien pour la Marine royale canadienne, ce qui signifie que le Canada devra compter sur un navire civil et sur la bonne volonté des alliés pour réapprovisionner sa flotte navale dans un avenir prévisible.

Le gouvernement fédéral affirme que le premier des deux nouveaux navires de soutien construits par le chantier naval Seaspan à Vancouver ne sera pas livré avant au moins 2025 – deux ans plus tard que l’estimation la plus récente.

Le nouveau calendrier de livraison, s’il est respecté, est maintenant de six ans plus tard que prévu à l’origine et cela signifie également que la Marine royale canadienne aura été sans navire de ravitaillement permanent pendant une décennie complète.

Les responsables de la Marine ont précédemment souligné l’importance de disposer de navires de soutien spécialement conçus pour les opérations à l’étranger, compte tenu des limites de la dépendance aux alliés et de l’incapacité du navire civil à opérer dans les zones de guerre.

Le nouveau calendrier demeure incertain, compte tenu des retards et des dépassements de coûts qui ont affligé une grande partie de l’effort de plusieurs milliards de dollars déployé par le Canada pendant une décennie pour remplacer ses flottes vieillissantes de la Marine et de la Garde côtière.

Les responsables ne peuvent pas non plus garantir que le Canada se retrouvera avec les deux navires de soutien, car ils soulignent que le budget du projet, initialement fixé à 2,3 milliards $, mais mis à jour par la suite à 4,1 milliards $, est en cours de révision.