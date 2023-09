Autres témoignages au procès de Peter Nygard pour agression sexuelle à Toronto

TORONTO — Les jurés du procès pour agression sexuelle de l’ancien magnat canadien de la mode Peter Nygard, à Toronto, doivent entendre mercredi d’autres témoignages.

Nygard, fondateur d’une société internationale de vêtements pour femmes aujourd’hui disparue, a été accusé d’avoir utilisé sa position dans l’industrie de la mode pour attirer des femmes et des jeunes filles.

Âgé de 82 ans, il a plaidé non coupable de cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’accusation de séquestration pour des faits qui se seraient produits entre les années 1980 et le milieu des années 2000.

Les avocats de la Couronne ont commencé leurs plaidoiries mardi, alléguant que les cinq plaignantes dans cette affaire avaient été invitées pour des visites ou des entretiens d’embauche à l’immeuble de bureaux de Nygard à Toronto, où il les a forcées à se rendre dans sa chambre à coucher au dernier étage, qui comprenait un jacuzzi, un bar et des portes sans poignées et avec des serrures à clavier.

Nygard a fondé Nygard International à Winnipeg en 1967. Il a quitté son poste de président de la société de vêtements en février 2020, avant que celle-ci ne dépose son bilan.

Le procès devrait durer environ sept semaines.