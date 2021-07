Autriche: un homme mordu aux toilettes par le serpent d’un voisin

BERLIN — Un homme a été mordu par un python de 1,6 mètre lors d’une visite matinale aux toilettes, selon la police autrichienne.

Le reptile s’était apparemment infiltré dans la tuyauterie après s’être échappé de l’appartement d’un voisin. Il a été nettoyé et remis à son propriétaire.

La victime de 65 ans a ressenti «une légère morsure dans la région génitale» après s’être installée sur la cuvette tout juste après 6 h, heure locale, dans la ville de Graz, selon un communiqué de la police de la province de la Styrie.

C’est alors qu’il a aperçu le python réticulé albinos qui l’observait dans la toilette.

Le serpent s’était apparemment enfui en douce de l’appartement d’un voisin de 24 ans, mais les détails de son évasion et de sa cavale ne sont pas connus.

Un expert des reptiles a été appelé pour récupérer le serpent, qui a été remis à son propriétaire. La police dit que le jeune homme détenait 11 serpents non venimeux et un autre lézard, qu’il logeait dans des terrariums et des tiroirs. Il fait l’objet d’une enquête pour négligence ayant causé des blessures.

La victime n’a subi que des blessures mineures, selon la police.