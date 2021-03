Aux États-Unis, le ciel se dégage pour les compagnies aériennes

Partout aux États-Unis, le transport aérien s’intensifie, près d’un an après avoir été frappé durement par la pandémie.

Cette reprise est palpable lorsqu’on observe les lignes d’attente de plus en plus longue aux contrôles de sécurité préembarquement des aéroports. Le trafic sur les sites web des compagnies aériennes est également à la hausse.

La Transportation Security Administration (TSA) a compté plus de 1,3 million de personnes à différents points de contrôle vendredi dernier et le même nombre de personnes dimanche, permettant d’établir un nouveau record d’achalandage depuis le début de la pandémie. Les compagnies aériennes affirment que la quantité de voyageurs augmente, de plus en plus de personnes réservant des vols pour le printemps et l’été.

«Nos trois dernières semaines ont été les trois meilleures depuis le début de la pandémie, et chaque semaine a été meilleure que la précédente», a déclaré lundi le PDG d’American Airlines, Doug Parker.

Également, les actions des quatre plus grands transporteurs américains ont atteint leurs valeurs les plus élevées depuis plus d’un an.

Cependant, les compagnies aériennes ont encore beaucoup à faire avant que les voyages ne reviennent pleinement au niveau d’avant la pandémie.

Même si le nombre de personnes passant par les points de contrôle des aéroports a dépassé le million pendant quatre jours consécutifs et que la moyenne sur 7 jours est la plus élevée de l’ère pandémique, le nombre de passagers est toujours en baisse de plus de 50% en mars par rapport à la même période en 2019 .

Doug Parker a déclaré que les réservations d’American Airlines étaient désormais à peine 20% inférieures au niveau de 2019. L’une des explications à cette reprise semble être la confiance des voyageurs maintenant que de plus en plus de personnes se font vacciner contre la COVID-19. Environ 70 millions d’Américains, soit 21%, ont reçu au moins une dose et 37 millions ont reçu deux doses, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré lundi que les réservations avaient commencé à augmenter il y a cinq ou six semaines.

Depuis que la pandémie a frappé, les voyages aériens ont repris à quelques reprises – principalement autour des vacances – pour redescendre. Cette fois, la reprise «semble réelle», a déclaré Ed Bastian lors de la même conférence d’investisseurs de J.P. Morgan à laquelle Doug Parker s’est exprimé.

Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a déclaré que sa compagnie aérienne générera des liquidités au lieu d’en dépenser pour le mois mars, et il s’attend à ce que la tendance positive se poursuive dans les mois à venir.

Le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, a déclaré lors d’une webémission du Washington Post que sa compagnie aérienne pourrait atteindre le seuil de rentabilité d’ici juin, «où une grande partie de la population va être vaccinée».

Southwest Airlines a indiqué que les mois de mars et avril seraient meilleurs que prévu avec l’augmentation du nombre de passagers et des tarifs. La compagnie aérienne a noté que les gens réservaient des voyages de loisirs pour aller à la plage ou dans les montagnes, mais que les voyages d’affaires étaient toujours à la traîne.

À la bourse, les actions United Airlines ont terminé en hausse de 8,3%. Américain Airlines a gagné 7,7%, Delta Airlines a augmenté de 2,3% et Southwest Airlines a avancé de 1,8%.

– Par David Koenig, The Associated Press