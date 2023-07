Avant sa mission autour de la Lune, Jeremy Hansen agit comme maréchal au Stampede

CALGARY — Le colonel Jeremy Hansen se prépare à devenir le premier Canadien à se rendre en orbite autour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis II, mais vendredi, il a pris un tout autre rôle, à titre de deuxième astronaute dans les fonctions de maréchal du défilé du Stampede de Calgary.

La mission Artemis II de 10 jours pourrait être lancée dès novembre de l’année prochaine et consiste en une manœuvre en 8 dans l’espace lointain autour de la face cachée de la Lune. Ce serait la première fois qu’un humain s’aventurerait aussi loin de la Terre.

M. Hansen, portant un chapeau de cow-boy gris, un jean bleu et des bottes de cow-boy, faisait partie du défilé de deux heures à travers le centre-ville. Une veste bleue de la NASA indiquait qu’il n’était pas dans son environnement habituel.

«C’est assez spécial. Je suis excité un peu comme un enfant à Noël à l’idée de chevaucher Cisco aujourd’hui et d’être parmi tous ces cow-boys, a déclaré M. Hansen à cheval juste avant le début du défilé. Je ne suis qu’un prétendant aujourd’hui, je suppose, mais excité d’être ici. Ça fait du bien.»

Chris Hadfield a été le premier astronaute canadien à être maréchal de défilé après avoir effectué deux missions de navette spatiale et avoir été commandant de la Station spatiale internationale.

«J’ai contacté Chris Hadfield pour obtenir des conseils puisqu’il était le maréchal du défilé en 2013, et il a dit deux choses : assure-toi de monter à cheval à l’avance et fais attention aux feux d’artifice, a confié M. Hansen. Il s’agissait essentiellement de dire « Ne tombe pas du cheval et tout ira bien ».»

Le colonel Hansen semblait à l’aise alors qu’il suivait le parcours du défilé, souriant et saluant sous les acclamations.

On estime à 300 000 le nombre de spectateurs alignés dans les rues pour voir passer chars allégoriques, fanfares et dignitaires. Les gens arrivent traditionnellement des heures avant le défilé pour avoir de bonnes places.

«Je suis très excitée. J’ai fait tout le chemin jusqu’ici depuis l’Ontario et j’attendais ça avec impatience depuis longtemps, a déclaré Debbie Hazlett, qui s’est envolée pour Calgary jeudi soir. J’ai assisté au défilé plusieurs fois, mais j’ai participé au défilé quand j’avais 10 ans, donc c’est un grand moment pour moi. Je suis ravie de voir les groupes jouer.»

Rei Pacunayen et sa famille se sont également présentées tôt et, pour se mettre dans l’esprit, son chien Saint-Bernard nommé Appa a enfilé un chapeau de cow-boy noir.

«Ma sœur l’a mis, mais je ne sais pas combien de temps il va tenir, surtout quand il s’énerve quand les chevaux passent», a-t-elle indiqué.

Il s’agissait aussi de sa première participation au défilé depuis la pandémie de COVID-19.

«C’est bon d’être de retour. Calgary, c’est le Stampede. Le Stampede, c’est Calgary.»

Le Stampede se déroule jusqu’au 16 juillet.