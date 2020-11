Avec l’arrivée de Joe Biden, une nouvelle ère s’ouvre pour les géants du web

WASHINGTON — L’administration Obama-Biden a été une ère réjouissante pour les géants américains du web — une période où ils étaient considérés comme des innovateurs, des créateurs d’emplois et où les gouvernements les laissaient essentiellement en paix.

Maintenant, Joe Biden revient, cette fois en tant que président. Mais les temps ont changé. Il est peu probable que les beaux jours reviennent pour ce secteur lorsque M. Biden prêtera serment en janvier, alors que les entreprises font face à de plus en plus de lois et de règlements — dont une application plus stricte des lois antitrust — qui survivront presque certainement après le mandat de Donald Trump.

«Le « techlash » est en force», a souligné Eric Goldman, professeur de droit à l’Université Santa Clara et codirecteur du High Tech Law Institute.

Depuis que Barack Obama et Joe Biden ont quitté la Maison-Blanche, la perception des géants du web a complètement changé. Facebook, Google, Amazon et Apple ont été examinés de près par le Congrès, les régulateurs fédéraux, les procureurs généraux des États et les autorités européennes. Twitter s’est retrouvé dans de fréquentes confrontations avec les législateurs au sujet de ses politiques de modération du contenu sur sa plateforme. Et les entreprises ont vu leur soutien politique au Congrès s’éroder.

Les élus des deux côtés défendent une surveillance accrue de l’industrie et arguent que son énorme pouvoir de marché est incontrôlable, écrasant les plus petits concurrents et mettant en danger la vie privée des consommateurs. Ils reprochent aux entreprises de se cacher derrière un bouclier juridique pour permettre à de fausses informations de se propager sur leurs réseaux sociaux ou pour ancrer les préjugés.

C’est dans ce contexte que M. Biden arrive. Et il pourrait vouloir s’attaquer à la dominance de ces entreprises et saisir l’occasion de travailler avec le parti adverse pour réduire la puissance d’un adversaire commun.

En tant que candidat à la présidentielle, M. Biden avait déclaré que la dissolution des grandes entreprises du web devrait être envisagée. Le démantèlement des géants du web est «quelque chose que nous devrions examiner de près», a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une entrevue. Et il a critiqué le dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg, le qualifiant de «vrai problème».

L’administration Biden devrait également faire avancer la nouvelle poursuite antitrust du département de la Justice de Donald Trump contre Google, bien que sa forme puisse être modifiée.

Mais si M. Biden envisage une législation majeure pour régir la concurrence technologique, il devra naviguer dans un contexte politique délicat.

Les élus démocrates de la Chambre, après une enquête approfondie menée par un panel du Comité judiciaire, ont appelé le mois dernier le Congrès à freiner les géants du web, en les forçant possiblement à démanteler leurs entreprises, et en leur ajoutant des obstacles s’ils voulaient en acquérir d’autres.

Cette réforme législative serait une étape radicale pour le Congrès et pourrait aller peut-être un peu trop loin pour la plupart des républicains.

Bien que cela n’ait pas été réglé, M. Biden est confronté à la possibilité de devenir le premier démocrate de l’histoire moderne à prendre ses fonctions sans que son parti contrôle le Congrès. Les républicains conserveraient le contrôle du Sénat en remportant l’une des deux élections sénatoriales en Géorgie en janvier. Les démocrates ont déjà gagné la Chambre.

Une majorité républicaine au Sénat obligerait M. Biden à limiter ses ambitions et à poursuivre un programme législatif différent, ancré dans le bipartisme. La législation sur l’industrie des technologies pourrait être un domaine d’accord possible.

«La force de Biden comme sénateur était précisément d’essayer de conclure ce genre d’ententes», a soutenu M. Goldman.

Mais ce qui pourrait émerger au final est une forte dépendance au pouvoir exécutif par l’entremise d’une application plus vigoureuse des lois antitrust existantes, selon Jerry Ellig, ancien fonctionnaire du gouvernement et professeur au Regulatory Studies Center de l’Université George Washington. Les élus républicains sont susceptibles de s’unir pour s’opposer aux changements fondamentaux de l’industrie, qui pourraient également affecter les petites entreprises, tandis que les démocrates pourraient être entraînés dans différentes directions.

La poursuite historique du département de la Justice déposée le mois dernier accuse Google d’abuser de sa position dominante dans la recherche et la publicité en ligne pour augmenter ses profits. Il s’agit de la plus importante initiative du gouvernement pour protéger la concurrence depuis sa bataille juridique révolutionnaire contre Microsoft il y a plus de 20 ans.

Ensuite, il y a la question de la protection juridique de la liberté d’expression sur les plateformes de Facebook, Twitter et Google: un autre domaine d’accord entre les deux parties, mais pour des raisons différentes.

Un élan s’est créé au Congrès pour restreindre certaines des protections fondamentales qui ont généralement protégé les entreprises de la responsabilité juridique de ce que les gens publient sur leurs plateformes. Les républicains accusent les entreprises d’entretenir des préjugés anti-conservateurs et d’effacer ces points de vue sur les médias sociaux, tout en permettant à ce qu’ils décrivent comme une rhétorique d’extrême gauche et antiaméricaine de prospérer.

Les inquiétudes des démocrates se concentrent sur les discours haineux et les théories du complot qui ont parfois incité à la violence physique et sur l’amplification des mensonges de Donald Trump sur ces plateformes — notamment les allégations de fraude lors de la récente élection présidentielle.

Les dirigeants des entreprises de médias sociaux ont rejeté les accusations selon lesquelles elles auraient un parti pris anti-conservateur lors d’une audience du Sénat le mois dernier. Ils ont promis de défendre de manière énergique leurs plateformes pour qu’elles ne soient pas utilisées pour semer le chaos dans la foulée de l’élection du 3 novembre.

Des élus des deux partis politiques affirment que l’immunité en vertu de l’article 230 d’une loi de 1996 sur les télécommunications permet aux entreprises de médias sociaux d’abdiquer leur responsabilité pour modérer impartialement le contenu.

M. Biden a déclaré que l’article 230 «devrait être immédiatement abrogé».

Étant donné le contexte au Congrès et les nombreux points de vue sur le sujet, une action rapide pourrait être difficile.

Si une législation consensuelle émerge, suggère M. Ellig «ils la rendront assez vague pour que tout le monde puisse revendiquer la victoire».