Avenir énergétique: une centaine de signataires réclament un BAPE

MONTRÉAL — Une centaine de signataires qui s’inquiètent que les décisions concernant la transition énergétique ne soient prises en cercles restreints demandent la tenue d’un BAPE, une enquête avec audiences publiques, sur l’avenir énergétique du Québec.

Dans une lettre adressée au premier ministre et aux quatre ministres membres du Comité sur l’économie et la transition énergétique, des intervenants des milieux écologiste, communautaire, syndical ou encore universitaire, prennent au mot François Legault, qui avait déclaré au mois de novembre dernier qu’il souhaitait «un vrai débat» sur l’énergie.

«Il est en effet essentiel que les décisions à ce sujet ne soient pas prises à la hâte, en cercles restreints, en pièces détachées et sans vue d’ensemble», font valoir les signataires.

Ils s’interrogent «sur la nature du débat envisagé» et insistent sur le fait que les décisions concernant l’avenir énergétique ne soient pas prises à l’avance.

Le débat sur la décarbonation doit inclure «la communauté scientifique, la société civile dans toute sa diversité, les peuples autochtones et les populations les plus vulnérables, qui risquent d’être pénalisés par la transition» si ces gens ne sont pas dûment consultés.

«Il nous semble essentiel que les décisions sur ces sujets ne soient pas prises à la hâte, en cercles restreints, en pièces détachées et sans vue d’ensemble, car elles auront des impacts majeurs sur les régions potentiellement ciblées pour des projets d’extraction minière et de production d’énergies renouvelables, sur les terres agricoles et les milieux naturels qui s’y trouvent, sur les cours d’eau et sur les écosystèmes qui en font des territoires viables ainsi que sur la santé et la qualité de vie des populations qui y habitent».

Les partis d’opposition réclament également un débat

Le départ annoncé la semaine dernière du vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’Hydro-Québec, Éric Filion, quelques semaines après la démission de la présidente-directrice générale, Sophie Brochu, inquiète les partis d’opposition et certains membres de la société civile.

Les partis d’opposition voient dans les départs des deux dirigeants le signe que la vision du gouvernement diffère de celle de la société d’État concernant la transition énergétique.

Récemment, le chef de l’opposition, le libéral Marc Tanguay, a proposé de lancer une consultation nationale sur l’avenir de l’énergie au Québec.

Cette commission itinérante porterait sur les besoins actuels et futurs du Québec, ainsi que sur les investissements nécessaires pour réaliser la transition énergétique et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.