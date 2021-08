Avertissements concernant de possibles attaques terroristes à l’aéroport de Kaboul

Les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne ont émis des alertes de sécurité avertissant leurs citoyens qui se trouvent en Afghanistan de possibles attaques terroristes mercredi soir.

L’ambassade des États-Unis à Kaboul a demandé aux citoyens américains de s’éloigner de trois portes spécifiques à l’aéroport de Kaboul, mais n’a donné aucune autre explication. De hauts responsables américains ont déclaré que l’avertissement était lié à des menaces en cours et spécifiques impliquant le groupe armé État islamique et de possibles véhicules piégés. Les responsables ont insisté sur l’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à discuter des opérations militaires en cours.

L’Australie a conseillé mercredi à ses citoyens en Afghanistan de ne pas se rendre à l’aéroport de Kaboul, car il y a une « menace très élevée d’attaque terroriste ».

Les Australiens à proximité de l’aéroport ont été invités à se déplacer vers un endroit sûr et à attendre d’autres conseils.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré que les conseils aux voyageurs étaient conformes aux conseils révisés britanniques et néo-zélandais.

Le gouvernement britannique a averti ses citoyens en Afghanistan de rester à l’écart de l’aéroport de Kaboul, citant la « menace continue et élevée » d’une attaque terroriste.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que toute personne se trouvant dans la zone de l’aéroport devrait «s’éloigner vers un endroit sûr et attendre d’autres conseils».

L’Ambassade du Canada en Afghanistan déconseilleaux Canadiens qui sont en Afghanistan de se rendre à l’aéroport de Kaboul depuis le 22 août.

«Ne vous rendez pas à l’aéroport, à moins d’avoir reçu des instructions claires et précises de fonctionnaires canadiens. Utilisez votre jugement pour décider si vous devriez rester à l’endroit où vous êtes ou vous rendre dans un endroit plus sûr», peut-on lire sur le site de conseils du gouvernement du Canada à l’intention des voyageurs.

Par The Associated Press et La Presse Canadienne