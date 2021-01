Avis des autorités sur des potages ne pouvant être consommés pour raison de santé

QUÉBEC — Les consommateurs qui ont acheté jusqu’à tout récemment certains potages de l’entreprise Crêperie Spanel, de Montréal, sont invités par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) à ne pas consommer trois d’entre eux s’ils n’ont pas été conservés au réfrigérateur en tout temps: la crème de carottes et gingembre, la crème de poireaux et la crème de légumes en format de 500 millilitres.

L’étiquette de ces produits ne comporte pas la mention «Garder réfrigéré» qui est exigée.

Les produits qui font l’objet de la mise en garde étaient offerts à la vente jusqu’au 27 janvier inclusivement, uniquement à l’établissement Crêperie Spanel situé sur la rue Notre-Dame Ouest. Ils étaient conditionnés dans des pots de verre de type Mason et vendus à l’état réfrigéré. Les produits ne comportaient pas d’étiquette.

L’exploitant procède volontairement au rappel des produits en question.

Les personnes qui ont l’un de ces produits en leur possession et qui ne l’ont pas conservé en tout temps au réfrigérateur depuis le moment de l’achat sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent soit le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.