Avis écrits de la Santé publique: Legault se félicite d’avoir divergé d’Arruda

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault se félicite d’avoir été plus prudent que la Santé publique et d’avoir «sauvé des vies».

En point de presse mardi à Montréal, M. Legault a déclaré que son approche plus stricte avait finalement été la bonne.

Il a soutenu que la montée de nouveaux cas de COVID-19 après Noël aurait été pire s’il n’avait pas décidé d’être plus sévère que la Santé publique.

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, recommandait en septembre de laisser ouverts sous certaines conditions les salles de spectacles, les cinémas, les théâtres et les restaurants.

Ses avis écrits ont été dévoilés vendredi dernier sur le site web du ministère de la Santé à la demande des partis d’opposition qui voulaient savoir comment les décisions se prenaient dans la cellule de crise.

«Quand on regarde ce qui s’est passé après Noël, bien je me félicite d’avoir pris cette décision-là d’être plus sévère que ce que recommandait la Santé publique», a déclaré mardi François Legault.

«On peut penser que ça aurait été pire dans nos hôpitaux si on avait ouvert plus de places», a-t-il ajouté.

Depuis le début de la crise, les membres du gouvernement Legault ont toujours assuré suivre à la lettre toutes les recommandations de la Santé publique.

Mardi, M. Legault s’est adressé directement à ses critiques.

«Je comprends qu’il y a certaines personnes qui trouvent qu’on est trop prudents.

«Effectivement, au Québec, quand on se compare, dans la majorité des cas, on a été plus prudents qu’ailleurs. Mais moi, je suis convaincu qu’à cause de ça, on a sauvé des vies.

«Il y a eu des vies qui ont été sauvées parce qu’on a été plus prudents. Ce n’est quand même pas rien», a-t-il renchéri.