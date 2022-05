Avortement: la Cour suprême des États-Unis est sous le feu des projecteurs

WASHINGTON — La Cour suprême des États-Unis a l’habitude de travailler de façon isolée, mais maintenant que son ébauche de décision concernant l’accès à l’avortement a fuité dans les médias, elle devra composer avec toute la pression populaire, en plus de nouvelles lois qui seront adoptées un peu partout au pays.

Des manifestants se sont rassemblés devant le plus haut tribunal du pays, mercredi, comme ils l’ont fait chaque jour depuis que «Politico» a révélé l’existence d’un projet d’avis suggérant que la Cour suprême serait sur le point de renverser le jugement historique de 1973 «Roe contre Wade», qui a légalisé l’accès à l’avortement dans tout le pays.

Dans l’ébauche de décision, le juge Samuel Alito semble se préparer à l’assaut populaire et demande à ses collègues conservateurs d’y faire face pendant qu’ils rédigent leur verdict final, attendu pour la fin juin.

«Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par des avis extérieurs ou par l’opinion populaire dans notre travail» a écrit le juge Alito dans le document daté de février qui a été remis aux autres juges.

Mais les prochaines semaines pourraient être explosives pour la Cour suprême, alors qu’elle s’apprête à toucher à l’une des décisions les plus importantes concernant la santé des femmes et les libertés religieuses des 50 dernières années. Pendant ce temps, la population scrutera ses gestes à la loupe et fera tout en son possible pour influencer son choix final.

À un certain moment, plus de 1000 personnes ont envahi les marches de la Cour suprême, à Washington. À Los Angeles, la police a mis la ville en alerte tactique après un affrontement entre des partisans du droit à l’avortement et la police du centre-ville. De nouveaux sondages ont montré que la plupart des Américains soutiennent le maintien d’un certain accès aux services d’avortement.

«Battons-nous avec tout ce que nous avons», a lancé la vice-présidente Kamala Harris lors d’un discours prononcé à la conférence nationale du comité d’action politique EMILY.

Si les démocrates et d’autres partisans de l’accès à l’avortement sont prêts à aller au front pour défendre leur cause, la pression est loin d’être unilatérale.

Les républicains qui attendent ce moment depuis des décennies sont déterminés à enfin atteindre leur objectif. Ils ont notamment profité des dernières années pour nommer le plus de juges conservateurs possible à la Cour suprême, dont trois lors des quatre années au pouvoir du président Donald Trump.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a demandé aux juges de poursuivre leurs travaux et leur a assuré que les sénateurs seraient derrière eux «peu importe ce qui arrive».

Dans un discours télévisé depuis le Capitole, juste en face de la Cour suprême, M. McConnell a encouragé les juges à «ignorer les commentaires de mauvaise foi» et à se sentir «totalement libres de faire leur travail».

L’article du journal «Politico» représente une violation extrêmement rare du processus de délibération secret de la Cour suprême — et sur une affaire d’une extrême importance.

Cette révélation a fait surgir une vague d’opinions et de manifestations qui reflètent le long débat national sur la question de l’avortement, le tout à l’approche des élections législatives de l’automne.