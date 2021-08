Avortement: les conservateurs promettent de protéger le droit de conscience

OTTAWA — Le chef conservateur Erin O’Toole promet de protéger le droit des professionnels de la santé de refuser de fournir des services médicaux auxquels ils ont des objections morales ou religieuses et même de référer des patients à ces services.

La promesse de protéger le droit de conscience – une mesure défendue par les conservateurs sociaux qui maintiennent que les médecins et les infirmières ne devraient pas avoir à orienter les patients vers des services comme l’avortement, l’aide médicale à mourir ou la chirurgie de changement de sexe – est incluse dans la plateforme électorale des conservateurs.

La plateforme a été dévoilée cette semaine par M. O’Toole alors même qu’il essaie de se différencier de son prédécesseur, Andrew Scheer, dont les opinions socialement conservatrices sur l’avortement et les droits des communautés LGBTQ ont sans doute coûté aux conservateurs les élections de 2019.

«Par le passé, je sais que vous avez hésité à nous faire confiance. Le Parti conservateur n’a pas toujours été clair concernant sa position sur les enjeux sociaux», a reconnu M. O’Toole dans un discours, mercredi soir à Québec.

«Je vais être très clair avec vous. Je suis pro-choix et j’ai toujours été pro-choix. Si vous faites confiance au Parti conservateur, vous allez élire un gouvernement qui va respecter les droits humains, incluant le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes, point final.»

Mais la promesse de la plateforme de protéger les droits de conscience reflète la tâche impossible de M. O’Toole, alors qu’il essaie d’élargir l’attrait de son parti sans perdre le soutien des conservateurs sociaux, qui ont joué un rôle crucial dans sa candidature à la direction et qui constituent une part importante des son caucus et la base de son parti.

Elle énonce simplement : «Nous allons protéger le droit de conscience des professionnels de la santé.»

Elle n’offre aucun détail, mais semble suggérer que la mesure est nécessaire pour empêcher les médecins qui s’opposent à l’aide médicale à mourir de quitter la profession ou de quitter le Canada, comme certains ont menacé de le faire.

«Les défis de la COVID-19 nous ont rappelé l’importance vitale des professionnels de la santé – la dernière chose que le Canada peut se permettre est de perdre ces professionnels», indique la plateforme. «Nous allons encourager les organisations confessionnelles et autres à augmenter leur prestation de soins palliatifs et de longue durée.»

Les conservateurs sociaux ont toutefois clairement indiqué qu’ils considéraient que la protection du droit de conscience s’appliquait à un large éventail de services médicaux, et non seulement à l’aide médicale à mourir.

Lors d’une affaire judiciaire en Ontario en 2019, les services auxquels divers groupes de médecins et médecins individuels ont déclaré qu’ils s’opposeraient comprenaient l’avortement, la contraception, les ligatures des trompes, les vasectomies, le traitement de l’infertilité, la prescription de médicaments contre la dysfonction érectile et la chirurgie de changement de sexe, ainsi que l’aide médicale à mourir.

L’affaire concernait une contestation constitutionnelle de l’exigence de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, selon laquelle les médecins qui s’opposent moralement à un service doivent fournir aux patients une «référence efficace» vers un autre médecin qui n’a pas de telles réserves. La contestation a été lancée par la Société médicale et dentaire chrétienne du Canada, Canadian Physicians for Life et la Fédération canadienne des sociétés et médecins catholiques, auxquels se sont joints un certain nombre de médecins et de groupes d’intervenants.

Ils ont fait valoir que la politique de l’Ordre violait le droit des médecins à la liberté de conscience et de religion, les forçant à se rendre complices de la prestation de services qu’ils jugeaient moralement répréhensibles. Ils ont été déboutés en 2017, mais ont fait appel. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision du tribunal inférieur en 2019.

Indépendamment de cette décision, M. O’Toole a courtisé les conservateurs sociaux lors de la course à la direction conservatrice de l’année dernière avec la promesse de protéger «le droit de conscience de tous les professionnels de la santé dont les croyances, religieuses ou autres, les empêchent d’effectuer des services qui violent leur conscience ou d’orienter des patients vers ces services.»

La promesse de la plateforme n’est pas aussi précise sur la protection du droit des professionnels de la santé de refuser de faire des références. Un porte-parole du parti a refusé de «spéculer», affirmant seulement que «le langage de notre plateforme est valable».

La plateforme promet également qu’un gouvernement conservateur «ne soutiendra aucune législation visant à réglementer l’avortement».

Cependant, M. O’Toole a clairement indiqué qu’il n’essaierait pas d’empêcher les députés conservateurs de proposer leurs propres projets de loi d’initiative parlementaire pour restreindre l’avortement et qu’ils pourraient voter à leur guise. En juin, une majorité de son caucus a soutenu un projet de loi visant à interdire les avortements sélectifs en fonction du sexe.

«En équipe avec l’extrême droite»

Le Parti libéral a réagi à cet enjeu de la plateforme conservatrice, jeudi, la candidate libérale Carolyn Bennett allant jusqu’à accuser par communiqué M. O’Toole de faire «équipe avec l’extrême droite» pour abolir le droit à l’avortement et l’aide médicale à mourir.

«Erin O’Toole propose en catimini de réduire l’accès des femmes, des LGBTQ2 et de tous les Canadiens à des soins de santé, en permettant aux médecins de refuser arbitrairement et d’empêcher les consultations sur des soins comme l’avortement, la contraception et l’aide médicale à mourir», indique le communiqué transmis par le Parti libéral.

«Seuls quelques États sudistes américains ont adopté ce genre de politiques discriminatoires. Cette politique permettrait même aux médecins et aux pharmaciens de refuser de prescrire des contraceptifs», a déploré Mme Bennett.