Avortement: les libéraux critiqués pour leur bilan depuis leur arrivée au pouvoir

OTTAWA — Dès que le chef conservateur Erin O’Toole a annoncé son soutien au droit à l’avortement, les libéraux ont pointé du doigt l’historique du Parti conservateur à ce sujet.

Mais en six années au pouvoir, qu’est-ce que le gouvernement Trudeau, qui se proclame féministe, a fait pour soutenir ou améliorer l’accès au droit à l’avortement au Canada?

Selon la Coalition pour le droit à l’avortement, il aurait pu en faire bien plus.

«Parmi les lacunes qui existaient il y a six ans, il y en a beaucoup qui sont encore d’actualité, malheureusement», a affirmé la directrice générale de l’organisme, Joyce Arthur.

L’une des failles principales, selon elle, est le manque d’accès aux services d’avortement à l’extérieur des grandes villes. Les femmes vivant dans des régions rurales doivent souvent voyager pendant plusieurs heures parce qu’il n’y a pas de docteur ou de clinique qui peuvent effectuer ces opérations dans leur collectivité.

En août 2019, un mois avant le déclenchement des dernières élections, sept provinces ou territoires n’avaient pas de services d’avortement pour les régions rurales, selon une liste compilée par Action Canada pour la santé et les droits sexuels.

Selon Mme Arthur, les régions les plus touchées sont les plus éloignées au nord du pays, la portion rurale de la Saskatchewan, l’Alberta et les Maritimes.

Les soins de santé sont de compétence provinciale, mais Mme Arthur est d’avis que le gouvernement fédéral pourrait en faire plus. Ottawa pourrait fournir plus de financement pour élargir les services et utiliser ses pouvoirs sous une loi fédérale qui régit les soins de santé financés par le public.

«Je dirais que la priorité serait de renforcer la Loi canadienne sur la santé pour s’assurer que l’accès aux services d’avortement et aux soins génésiques soit équitable à travers les provinces», a précisé Mme Arthur.

Le gouvernement libéral a utilisé ce mécanisme au Nouveau-Brunswick pour retenir certains transferts en santé en raison de la décision de la province de ne pas financer la Clinique 554 à Fredericton, puisqu’une loi provinciale l’empêchait de payer pour des services d’avortement sauf pour trois hôpitaux autorisés.

M. Trudeau avait initialement menacé la province qu’il allait retenir des millions de dollars en raison du conflit, mais en réalité, cette réduction représentait un montant de 140 216 $.

Mme Arthur a applaudi cette décision, mais elle a noté que le premier ministre avait attendu la campagne de 2019 avant de s’engager à défendre le droit à l’avortement au Nouveau-Brunswick, bien qu’il eut été élu quatre ans plus tôt.

Elle a ajouté que Santé Canada devrait publier des renseignements sur les services d’avortement sur son site web pour centraliser l’information à ce sujet.

En ce qui a trait aux bons coups du gouvernement Trudeau, Mme Arthur a salué sa décision de financer des services d’avortement dans des pays en développement en Afrique, ce que l’ex-premier ministre Stephen Harper n’a pas fait.

Et même si le discours de M. Trudeau concernant les droits génésiques ne se traduit pas toujours en actions concrètes, Mme Arthur a souligné l’importance de ses paroles.

«Il est un des premiers dirigeants qui s’est levé et qui s’est prononcé sans prendre de raccourci.»