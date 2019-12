Bactérie Listeria monocytogenes: rappel de certains fromages Cheddar Coaticook

OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) annonce le rappel de certains fromages Cheddar de marque Coaticook parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Laiterie Coaticook Ltée procède donc au rappel de sept de ses produits, tous en vente au Québec, portant tous une mention «meilleur avant 03MR20». Il s’agit de produits de fromages Cheddar doux vendus en formats de 50, 180 et 320 grammes et de 1,15 et 2,27 kilogrammes, de même que de Cheddar Bloc P.V. et de Cheddar en pointe en formats variables.

L’ACIA signale que les produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque.

Les symptômes possibles sont les vomissements, les nausées, la fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et des raideurs de la nuque.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits de Laiterie Coaticook Ltée n’a été signalé jusqu’ici.