Bactéries Cronobacter sakazakii et Salmonella: rappel de poudres pour nourrissons

OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) annonce vendredi le rappel de certaines préparations en poudre pour nourrissons de marque Abbott parce qu’elles pourraient être contaminées par les bactéries Cronobacter sakazakii et Salmonella.

Les produits visés par le rappel ont été vendus à l’échelle nationale pour le grand public, mais aussi dans des hôtels, des restaurants et d’autres institutions.

Des cas de maladie associés à la consommation de ces produits ont été signalés aux États-Unis. Toutefois, aucun cas n’a été relevé au Canada.

Une vingtaine de produits sont concernés par le rappel. Ils portent les noms de Similac Advance, Similac Total, Similac Sensitive, Similac Pro-Advance et Similac Alimentum. Les formats, des photographies et d’autres informations précises sur ces produits sont disponibles.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme que les produits visés ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués. Ils devraient être jetés ou rapportés à l’établissement où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par Cronobacter sakazakii ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade. La bactérie peut provoquer, dans de rares cas, des infections graves, voire mortelles.

La bactérie Salmonella ne présente pas non plus d’altération nécessairement visible ni d’odeur suspecte. Néanmoins, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles.