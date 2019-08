Baie-des-Sables: Un mort et deux personnes gravement blessées dans une collision

BAIE-DES-SABLES, Canada — Une personne est morte et une autre lutte pour sa vie à la suite d’une grave collision entre la voiture dans laquelle ils prenaient place et un poids lourd, lundi, à Baie-des-Sables, dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’accident se serait produit vers 18h sur la route 132 en direction ouest.

Le véhicule s’apprêtait à amorcer un virage dans une entrée privée lorsqu’il a été embouti par un véhicule lourd, selon les informations colligées par la SQ.

La personne qui a perdu la vie est un passager âgé dans la quarantaine. Il est originaire de la région.

Une femme et un jeune adulte étaient les deux autres occupants du véhicule. L’homme a été gravement blessé et sa vie est en danger, a précisé la sergente Ann Mathieu, une porte-parole de la SQ. La conductrice a quant a elle été blessée, mais elle est hors de danger.

Un enquêteur et un expert en reconstitution de scène d’accident ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d’éclaircir les causes et les circonstances du drame.