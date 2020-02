Bâillon: le PLQ demande l’intervention éventuelle de François Paradis

QUÉBEC — L’opposition officielle demande au président de l’Assemblée nationale, François Paradis, d’intervenir et de défendre le travail des parlementaires.

Les députés sont réunis exceptionnellement vendredi à l’Assemblée nationale pour étudier de manière accélérée le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, s’est insurgé contre l’utilisation d’un quatrième bâillon en huit mois par le gouvernement Legault pour forcer l’adoption de cette pièce législative.

En mêlée de presse vendredi, M. Arcand a dit souhaiter que le président Paradis — le représentant du pouvoir législatif et défenseur de tous les députés — mette son pied à terre.

Le «ton» du premier ministre François Legault est «profondément» inquiétant, a-t-il dit. C’est sans compter son intention de procéder à une large réforme du parlement pour le rendre plus «efficace».

«Je pense que M. Paradis doit exercer un leadership là-dessus», a déclaré M. Arcand.

«Il doit absolument être saisi de certains des propos du premier ministre. (…) Son rôle, c’est de défendre l’Assemblée nationale. (…) Je pense qu’un moment donné, ce ne serait pas mauvais qu’il s’exprime là-dessus», a-t-il ajouté.

Le Parti québécois (PQ) s’attend également à des gestes de la part de François Paradis, en vue de l’éventuelle réforme du parlement.

«Ce que le président devrait faire, c’est d’abord convoquer les leaders, a déclaré le leader parlementaire du PQ, Martin Ouellet. Une réforme, ça se fait en consensus.»

«Il est temps que le gouvernement comprenne que le parlement, ce n’est pas son jouet», s’est indignée sa collègue, la députée péquiste de Joliette, Véronique Hivon.

«Le gouvernement nous avait promis de la politique autrement. On n’aurait jamais pensé que ce que ça voulait dire, c’est autrement plus de bâillons, autrement plus d’arrogance, autrement moins de transparence», a-t-elle déclaré.