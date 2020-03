Bains veut que les principaux fournisseurs de sans-fil réduisent leurs prix

TORONTO — Le ministre fédéral de l’Industrie a présenté jeudi les prochaines étapes visant à faire diminuer les prix des services de télécommunication sans fil au pays.

Navdeep Bains a notamment annoncé que le gouvernement fédéral ferait «le point trimestriellement sur les prix des services sans fil en fonction d’un point de référence».

M. Bains a aussi dit s’attendre à ce que les trois grands fournisseurs nationaux (Bell Canada, Rogers Communications Canada et Telus Communications) réduisent les prix des forfaits de téléphonie cellulaire comprenant de 2 Go à 6 Go de données de 25 % au cours des deux années à venir.

S’ils ne le font pas, ils pourraient s’exposer à de nouvelles mesures réglementaires.

Selon l’Étude 2019 de comparaison des tarifs des services de télécommunication, les prix des fournisseurs régionaux sont jusqu’à 45 % moins élevés que ceux de leurs grands concurrents nationaux. «En dépit de ces progrès encourageants, les prix des forfaits de milieu de gamme sont demeurés inchangés», a déploré M. Bains.

Le marché des télécommunications sans fil a changé au Canada depuis la récolte des données utilisées pour cette étude. L’un de ces changements est le passage des grands forfaits de trois à dix gigaoctets sans pénalité de dépassement, ce qui a contribué à des réductions de prix importantes par les principales entreprises. Toutefois, le ministre juge que les prix n’ont pas suffisamment baissé pour les forfaits de deux à six gigaoctets qui représentent environ 40 % des abonnements.

M. Bains a aussi annoncé qu’une tranche de 50 MHz du spectre sera réservée aux petites entreprises de télécommunication et aux fournisseurs régionaux à l’occasion des prochaines enchères du spectre de la bande de 3500 MHz, dans l’espoir de favoriser davantage la concurrence.

Selon le gouvernement, la bande de 3500 MHz sera l’une des principales utilisées pour le déploiement des technologies 5G qui permettront d’offrir une vitesse accrue, d’utiliser davantage de données à la fois ainsi que de mettre en œuvre de nouvelles applications. La vente aux enchères pour ce spectre doit se dérouler le 15 décembre.

Entreprises dans cette dépêche: (TSX:RBI.B) (TSX:TO) (TSX:BCE)