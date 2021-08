Baisse de confiance du public envers la GRC concernant la diversité, selon un sondage

OTTAWA — Un récent sondage suggère une forte érosion dans la perception du public que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est attentive aux besoins d’une société diversifiée.

Trente-neuf pour cent des personnes qui ont répondu à un sondage annuel préparé pour la GRC ont convenu que la police nationale était sensible aux besoins des différentes cultures et groupes, contre 58 pour cent deux ans plus tôt.

« Lorsque la portée des questions est réduite pour se concentrer sur des groupes spécifiques, la GRC suscite des critiques encore moins favorables », indique un résumé du sondage, complété en avril par Ekos Research Associates et récemment publié en ligne.

« Moins de quatre personnes sur dix conviennent que la GRC est sensible aux besoins des divers groupes et cultures du Canada, qu’elle traite les femmes équitablement, qu’elle est sensible aux besoins de la communauté LGBTQ2 ou qu’elle est respectueuse des besoins culturels des Autochtones.»

L’échantillonnage d’opinions a suivi une période d’examens minutieux de la GRC et d’autres forces policières sur leur traitement des personnes noires et des Autochtones.

Une vidéo datant de mai 2020 montrant la police de Minneapolis tuant un homme noir, George Floyd, a attisé les flammes de la fureur contre le racisme aux États-Unis et a déclenché la colère et l’inquiétude au Canada. Un policier s’est agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de neuf minutes alors qu’il plaidait qu’il ne pouvait pas respirer.

À l’époque, la commissaire de la GRC Brenda Lucki n’a d’abord pas accepté l’évaluation du chef libéral Justin Trudeau selon laquelle la police nationale, comme toutes les institutions canadiennes, faisait preuve de racisme systémique.

Dans un brusque revirement peu de temps après, Brenda Lucki a exprimé le regret de ne pas l’avoir fait.

Dans l’ensemble, le sondage Ekos auprès de 2 988 Canadiens, mené à la fois en ligne et par téléphone, a révélé que la grande majorité approuvait la contribution de la police montée à la sécurité publique.

« La GRC obtient également de bons résultats en termes de respect de ses principes fondamentaux, en particulier le professionnalisme et l’intégrité. Cependant, pour pratiquement tous les indicateurs examinés, les perceptions se sont détériorées au cours de la dernière année », indique le résumé.

« Il y a des doutes quant à savoir si la GRC fournit aux Canadiens suffisamment d’informations sur son travail, et les Canadiens ont tendance à ne pas être d’accord sur le fait que l’organisation est transparente», peut-on y lire.

Un autre sondage récent, mené en ligne en février par Environics Research pour Sécurité publique Canada, a révélé que six personnes sur dix ont donné à leur police locale une bonne note en ce qui concerne la capacité d’assurer la sécurité de leurs collectivités.

Cependant, l’enquête auprès de 2 590 personnes a révélé qu’un peu moins de la moitié estimaient que la police faisait du bon travail en n’utilisant la force que lorsque cela était nécessaire, en traitant de manière égale les personnes de genres et d’orientations sexuelles différents et en respectant les différentes cultures.

Le sondage a également révélé que trois répondants sur dix pensaient que les préjugés dans les services de police et d’application de la loi étaient un gros problème, tandis que quatre autres sur dix considéraient qu’il s’agissait d’un problème.

Dans le discours du Trône de l’automne dernier, les libéraux ont promis des mesures législatives et de l’argent pour remédier aux inégalités systémiques dans toutes les phases du système de justice pénale.

Ils se sont engagés à agir sur des questions allant de la détermination de la peine et de la réhabilitation à l’amélioration de la surveillance civile de la GRC et aux normes sur le recours à la force par la police.

Les mesures prévues comprennent également une nouvelle formation pour la police et d’autres organismes d’application de la loi, ainsi que des réformes plus larges de la GRC qui mettent l’accent sur une évolution vers des services de police davantage dirigés par la communauté.

Pour sa part, la GRC s’est engagée à déployer des efforts, notamment en révisant des outils d’intervention en cas de crise et de désescalade, en améliorant les relations avec les peuples autochtones et ayant une collaboration plus étroite avec les partenaires de la santé et des services sociaux.

Le programme électoral du NPD indique qu’il est grand temps de mettre en place une surveillance civile solide et indépendante de la GRC.

Le parti promet également un examen du budget de la gendarmerie, de la Loi sur la GRC et des politiques de recours à la force de la police montée.

«Pendant trop longtemps, les gouvernements libéraux et conservateurs successifs sont restés les bras croisés et n’ont rien fait pendant que les communautés autochtones, noires et autres communautés racialisées sont obligées de vivre dans la peur et la méfiance à l’égard de la police.»

Les conservateurs promettent d’éradiquer la « culture du harcèlement sexuel » au sein de la GRC.

Leur plate-forme ne fournit pas de détails supplémentaires sur la réforme des forces de police.

Cependant, dans un rapport de comité de la Chambre des communes déposé en juin, les conservateurs ont exprimé leur soutien aux recommandations visant à assurer une plus grande réactivité et une plus grande transparence de la part de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.

Les conservateurs ont également préconisé d’autoriser le chien de garde, lorsqu’il enquête sur la GRC, à renvoyer les cas à l’organisme approprié responsable des enquêtes criminelles sur la conduite de la police.