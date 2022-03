Baisse des émissions de GES: la Saskatchewan songe à bouder le plan fédéral

REGINA — La ministre de l’Énergie de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, laisse entendre que son gouvernement pourrait ne pas se plier au plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Canada qui vise à les abaisser de 42 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019.

La ministre Eyre soutient que les données utilisées par le gouvernement fédéral pour élaborer sa politique ne sont pas claires. Le gouvernement de la Saskatchewan entend donc produire ses propres données et envisage la possibilité de ne pas adhérer au plan fédéral.

Ce plan qui a été présenté mardi dernier indique que le secteur pétrolier et gazier et celui des transports sont les principaux émetteurs de GES. Ces secteurs ont augmenté leurs émissions respectivement de 20 % et de 16 % depuis 2005.

Lors du dépôt du plan, le premier ministre Justin Trudeau a reconnu qu’il en demandait énormément à l’industrie pétrolière, tout comme aux différents secteurs de l’économie. Le plan déposé par le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, prévoit des investissements fédéraux de 9,1 milliards $ dans une série de mesures.

L’objectif de réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier guidera des consultations qui auront lieu cette année afin de les plafonner et de les couper.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a promis au secteur de travailler en collaboration pour fixer le plafond d’émissions.

Le Canada a publié au moins 11 plans et fixé neuf objectifs d’émissions différents depuis 1988, mais n’en a jamais atteint un seul.