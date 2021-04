Baisse du taux de chômage en mars au Canada à 7,5 % et stabilité à 6,4 % au Québec

L’emploi a augmenté le mois dernier au Canada et le taux de chômage a diminué sensiblement.

Statistique Canada précise vendredi que l’emploi a bondi de 1,6 % en mars au pays et s’est situé à 1,5 % de son niveau observé en février 2020 avant la pandémie de COVID-19.

L’agence fédérale ajoute que le taux de chômage au Canada a reculé de 0,7 point de pourcentage pour s’établir à 7,5 %, le taux le plus faible depuis février 2020.

Au Québec, le taux est resté stable, à 6,4 %.

À l’échelle du Canada, l’emploi à temps plein a progressé de 1,2 % et celui à temps partiel, de 3,9 %.

Statistique Canada a observé qu’en mars, l’emploi a augmenté dans les secteurs les plus touchés par l’assouplissement des restrictions de santé publique liés à la pandémie de COVID-19.

Les hausses de l’emploi observées en mars se sont réparties dans la plupart des provinces et les augmentations les plus marquées ont été enregistrées en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec.

Dans les Maritimes, le taux de chômage a baissé à l’Île-du-Prince-Édouard, de 9,2 % en février à 8,1 % le mois dernier, mais il a augmenté dans les deux autres provinces. Au Nouveau-Brunswick, il a augmenté en un mois de 8,9 % à 9,2 % alors qu’en Nouvelle-Écosse, il est passé de 8,1 % à 8,6 % pendant la même période.