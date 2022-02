Baisse lente, mais constante des hospitalisations liées à la COVID-19 en Ontario

TORONTO — Les hospitalisations liées à la COVID-19 en Ontario ont baissé de 27 % depuis une semaine.

On recensait mardi 2254 hospitalisations et 474 patients aux soins intensifs. Comparativement à il y a une semaine, il s’agit de baisses de 837 hospitalisations et de 94 patients aux soins intensifs.

On signalait également mardi 42 décès supplémentaires liés au virus.

Il y a eu 2092 nouveaux cas de COVID-19 signalés en Ontario, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé en raison de la politique actuelle de dépistage, qui est réservé aux clientèles prioritaires.

Un peu moins de la moitié des foyers de soins de longue durée de la province – 285 sur 626 – connaissaient des éclosions mardi.

La province ne signale pas les cas de COVID-19 dans chacune des écoles, mais cinq étaient fermées lundi «en raison d’éclosions ou de considérations opérationnelles». Par ailleurs, 173 écoles signalaient des absences de 30 % ou plus d’élèves ou de membres du personnel.