Baleine noire de l’Atlantique Nord: un jeune mâle trouvé mort aux États-Unis

Le premier baleineau de l’espèce des baleines noires de l’Atlantique Nord à être né cette saison a été trouvé mort aux États-Unis.

La National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis annonce que la carcasse du jeune mâle a été trouvée vendredi dernier au large de Monmouth Beach au New Jersey, à quelques kilomètres au sud de New York.

Les observations préliminaires de la carcasse font croire que le jeune cétacé a été tué par une collision avec un bateau.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en danger. On n’en dénombre qu’environ 400 et ces mammifères marins sont vulnérables lors de collisions avec des navires ou lorsqu’ils s’empêtrent dans des filets de pêche.

Depuis juin 2017, au moins 30 de ces bêtes sont mortes.

Le baleineau qui vient de mourir était l’un des dix nouveaux-nés à avoir été observés depuis le début de la saison 2019-2020.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord sont de retour dans les eaux canadiennes depuis environ deux mois. Deux de ces mammifères marins ont été aperçus au début du mois de mai dans les eaux du golfe du Saint-Laurent par l’équipage d’un avion de Pêches et Océans Canada qui faisait de l’observation aérienne.