Baleines noires: la localisation des engins de pêche pourrait aider aux recherches

Les chercheurs croient pouvoir en apprendre plus sur l’évolution des habitudes des baleines noires de l’Atlantique Nord en localisant les engins de pêche dont les animaux en voie de disparition sont libérés.

Le ministère des Pêches du Canada affirme que l’équipement qui a été retiré d’une baleine dans les eaux américaines en janvier venait de la côte sud de la Nouvelle-Écosse.

Il indique que la découverte représente le premier enchevêtrement de baleines confirmé comme étant lié à la pêche au homard du Canada en plus de cinq ans.

Le lien a été établi après qu’un pêcheur eut signalé au ministère la perte d’engins de pêche, comme l’exige la loi.

Boris Worm, professeur de biologie à l’Université Dalhousie, explique qu’en localisant les engins, les chercheurs peuvent déterminer quelles parties de l’océan présentent le plus grand risque d’enchevêtrement – une cause majeure de blessures et de décès pour les baleines.

M. Worm ajoute que cela permet aussi aux chercheurs d’intensifier les efforts de conservation dans les parties des cours d’eau où les baleines sont les plus vulnérables.