Ballon abattu : la Chine critique de nouveau les États-Unis

MUNICH — La Chine a critiqué de nouveau les États-Unis samedi pour avoir abattu ce que Washington dit être un ballon-espion chinois.

Pékin insiste sur le fait que l’orbe blanc abattu au large des côtes de la Caroline au début du mois n’était qu’un appareil civil utilisé principalement pour la recherche météorologique qui avait dévié de son trajet à cause des vents et n’avait que des capacités de pilotage limitées.

Wang Yi, le directeur de la Commission centrale des affaires étrangères de la Chine, a répété cette affirmation lors d’un discours à la Conférence de Munich sur la sécurité et a accusé les États-Unis d’avoir violé les normes juridiques internationales en détruisant l’objet avec un missile tiré d’un avion de chasse militaire.

«Ces actions ne montrent pas que les États-Unis sont grands et forts, mais disent exactement le contraire», a-t-il fait valoir.

La majorité des brèves remarques de M. Wang et de ses réponses aux questions revenaient à une défense de la politique de la Chine envers Taiwan, qu’elle considère comme l’une de ses provinces, et à son refus de condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine ― tout en insistant sur le fait que la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays méritent «le plus grand respect».

M. Wang a également accusé les États-Unis de mettre des bâtons dans les roues des avancées économiques de la Chine et de chercher à entraver son développement.

«Ce que nous espérons des États-Unis, c’est une approche pragmatique et positive envers la Chine qui nous permette de travailler ensemble», a-t-il affirmé.

Peu de temps après, c’était au tour de la vice-présidente américaine Kamala Harris de faire son allocution. Celle-ci n’a pas mentionné la controverse entourant le ballon ni répondu aux commentaires de M. Wang, mais a souligné l’importance de maintenir «l’ordre international fondé sur des règles».

Washington est selon elle «troublé que Pékin ait approfondi ses relations avec Moscou depuis le début de la guerre» et a soutenu que «toute mesure prise par la Chine pour fournir un soutien létal à la Russie ne ferait que récompenser l’agression, poursuivre les tueries et saper davantage un ordre mondial basé sur les règles».

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, qui a pris la parole lors du même événement plusieurs heures plus tard, n’a pas non plus abordé publiquement la question du ballon.