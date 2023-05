Barrage de missiles russes contre l’Ukraine

KYIV, Ukraine — Les défenses aériennes ukrainiennes ont déjoué une attaque aérienne russe intense sur Kyiv tôt mardi, en abattant les 18 missiles qui visaient la capitale, ont déclaré des responsables.

De fortes explosions ont retenti au-dessus de Kyiv lors de cette attaque nocturne combinant des missiles russes lancés depuis l’air, la mer et la terre dans une tentative apparente de submerger les défenses aériennes de l’Ukraine. Aucune victime n’a été signalée, les armes fournies par l’Occident ayant permis de repousser l’assaut.

Ce tir de barrage a eu lieu alors que les dirigeants européens cherchaient de nouveaux moyens de punir la Russie pour la guerre et qu’un envoyé chinois tentait de faire avancer la proposition de paix de Pékin.

La dernière attaque russe contre Kyiv était «exceptionnelle par sa densité ― le nombre maximum de missiles d’attaque dans le laps de temps le plus court», a déclaré Serhii Popko, le chef de l’administration militaire de Kyiv.

C’était la huitième fois ce mois-ci que des raids aériens russes visaient la capitale, une escalade évidente après des semaines d’accalmie et avant une contre-offensive ukrainienne très attendue. Cette attaque a également eu lieu alors que le président Volodymyr Zelensky achevait une tournée européenne éclair pour saluer les principaux alliés de l’Ukraine en temps de guerre, ce qui a donné lieu à la promesse d’une nouvelle tranche d’aide militaire.

Six missiles «Kinzhal» ont été lancés à partir d’avions MiG-31K, neuf missiles de croisière à partir de navires en mer Noire et trois missiles de croisière terrestres S-400 ont visé la capitale, a énuméré le porte-parole de l’armée de l’air, Yurii Ihnat, dans un communiqué publié sur Telegram.

Après le premier assaut, la Russie a également lancé des drones d’attaque Shahed de fabrication iranienne et a procédé à une reconnaissance aérienne, a ajouté M. Ihnat.

Des débris sont tombés sur plusieurs quartiers de la capitale, déclenchant des incendies, mais aucune perte n’a été signalée, a dit le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

Les systèmes de défense aérienne sophistiqués fournis par les alliés occidentaux de l’Ukraine, notamment les missiles Patriot de fabrication américaine, ont permis d’épargner à Kyiv le type de destruction observé ailleurs dans le pays, les forces russes poursuivant leur tactique de bombardement à longue portée.

Un responsable de la défense russe a dit que l’attaque de mardi avait détruit une batterie de missiles Patriot à Kyiv. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a précisé que le système avait été détruit par un «Kinzhal».

Il n’a pas fourni de preuves et la déclaration n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Selon les experts militaires, le renforcement des défenses aériennes a dissuadé les avions russes de pénétrer profondément en Ukraine et a contribué à façonner le cours de la guerre.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, s’est réjoui de cette démonstration de prouesses défensives, la qualifiant sur Twitter de «nouveau succès incroyable».

Par ailleurs, un envoyé chinois se prépare à se rendre en Ukraine et en Russie dans les prochains jours, car Pékin fait pression sur le plan de paix qu’il a publié en février.

Li Hui, l’ancien ambassadeur à Moscou, se rendra également en Pologne, en France et en Allemagne, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le gouvernement du dirigeant chinois Xi Jinping se dit neutre et souhaite jouer un rôle de médiateur dans la guerre, mais il a apporté un soutien politique à Moscou et une percée semble peu probable plus de 14 mois après l’invasion massive par la Russie.

Au moins sept civils sont morts et 14 autres ont été blessés dans les bombardements russes sur les régions ukrainiennes entre lundi et mardi matin, a déclaré le bureau présidentiel du pays.