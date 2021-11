Bars, casinos et restaurants: nouveaux assouplissements sanitaires en vigueur lundi

MONTRÉAL — Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 sont assouplies davantage à compter de ce lundi dans les restaurants, les établissements licenciés et les casinos du Québec, mais pas au point de proclamer un retour à la normale d’avant la crise.

Dans tous ces établissements, les clients devront toujours présenter leur passeport vaccinal pour entrer et porter le masque lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur.

Dans les restaurants, un registre de la clientèle doit être tenu. Il n’y a plus de limite de capacité et il est désormais possible de diminuer la distance entre les tables à 1 mètre. Les réservations de groupes sont également autorisées sans limite de participants dans le respect de certaines conditions.

Les autorités de santé publique imposent toutefois un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences. À l’intérieur, une distanciation de 2 mètres doit être respectée entre les tables n’ayant pas de cloison séparatrice.

Les terrasses extérieures peuvent accueillir un maximum de 20 personnes par table ou les occupants de trois résidences. Une distanciation de 1 mètre doit être respectée entre les tables n’ayant pas de cloison séparatrice.

D’autre part, la limite de capacité est abolie à compter de lundi dans les bars, brasseries, tavernes et casinos et les réservations de groupes sont également autorisées sans limite de participants dans le respect de certaines conditions.

Il est aussi possible d’appliquer les heures d’ouverture habituelles, mais la vente d’alcool doit cesser à 1h00 et la fermeture des établissements est imposée à 2h00.

On peut aussi diminuer la distance entre les tables à 1 mètre, mais comme dans les restaurants, un registre des clients doit être tenu.

Les assouplissements prévoient un maximum de 10 personnes par table, ou les occupants de trois résidences. À l’intérieur, une distanciation de 2 mètres doit être respectée entre les tables sans cloison séparatrice.

Les terrasses extérieures peuvent accueillir un maximum de 20 personnes par table ou les occupants de trois résidences. Une distanciation de 1 mètre doit être respectée entre les tables ne possédant pas de cloison séparatrice.

Les clients de bars, brasseries, tavernes et casinos doivent aussi demeurer assis à leur table et la danse, le chant et le karaoké ne sont pas encore permis.