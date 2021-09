Bateau de pêche disparu au Labrador: les recherches reprennent

MARY’S HARBOUR, T.-N.-L. — Un navire de la Garde côtière canadienne et un bombardier à eau provincial tentaient lundi de retrouver deux pêcheurs portés disparus, après que le père d’un des hommes eut demandé à Ottawa de reprendre les recherches au large des côtes du Labrador.

En entrevue lundi matin, Dwight Russell a soutenu que sa famille à Mary’s Harbour a été «abandonnée» par la Garde côtière canadienne, après que le Centre conjoint de coordination de recherche et sauvetage à Halifax eut annoncé dimanche soir qu’il avait confié le dossier à la Gendarmerie royale du Canada.

La famille pense que la Garde côtière et l’armée de l’air auraient dû poursuivre leurs recherches pour retrouver Marc Freeman Russell et son coéquipier, Joey Jenkins, car il est toujours possible, pensent les Russell, que le bateau, muni de deux moteurs hors-bord, ait dérivé plus loin au large.

En fin d’après-midi lundi, une porte-parole de la GRC a expliqué que l’on traite dorénavant ce dossier comme étant une disparition et qu’un navire de la Garde côtière, le Captain Molly Kool, «est toujours en mer en appui à la GRC».

La caporale Jolene Garland a ajouté par voie de communiqué que des aéronefs «sont coordonnés par la GRC avec le soutien d’agences partenaires». Le communiqué ne précisait toutefois pas de quels aéronefs il s’agissait.

Un communiqué du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador indique qu’un bombardier à eau provincial basé à Deer Lake participe aux recherches.

M. Russell soutient que la mer agitée et le brouillard ont entravé samedi les efforts de recherche menés par les hélicoptères et les gardes-côtes. Cela laisse donc une seule journée complète, dimanche, de recherche intensive du bateau de pêche «Island Lady» et de son équipage, porté disparu vers 17 h vendredi.

Le capitaine de corvette Brian Owens, du Centre conjoint de coordination, a déclaré dimanche que les équipes avaient localisé des débris qui provenaient probablement de l’«Island Lady». Les opérations de recherche ont officiellement pris fin vers 21 h dimanche soir. Le capitaine Owens a refusé de commenter lundi.

Mais M. Russell estime qu’il était prématuré de mettre fin aux recherches dimanche, ne serait-ce que pour récupérer des corps, ce qui serait un grand réconfort pour les familles et la petite communauté de Mary’s Harbour, a-t-il dit.

M. Russell a soutenu que son fils, âgé de 25 ans, était un pêcheur expérimenté qui a grandi autour des bateaux et pêchait depuis l’âge de 15 ans. Il est aussi certifié comme capitaine de navire en eaux côtières, a-t-il précisé.

«Il a appelé à 16 h vendredi, mais (la communication) a été coupée parce que le signal était mauvais. Habituellement, cet appel veut dire: ‘J’ai fini ma journée et j’arrive dans une heure ou deux pour débarquer le poisson’», a déclaré M. Russell.

Le père estime que les deux hommes ne pêchaient pas très loin de la terre ferme et il estime qu’ils ont probablement eu des ennuis mécaniques qui ont coupé leurs moteurs.