Beaucoup de femmes élues à la législature des Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE — Les électeurs des Territoires du Nord-Ouest ont décidé d’accorder une belle chance à la relève et aux femmes, mardi, lors d’élections législatives qui auront été cruelles pour les députés sortants.

Sept élus qui se présentaient à nouveau, dont deux ministres, ont été défaits mardi soir.

Les citoyens des Territoires du Nord-Ouest ont par ailleurs élu un grand nombre de femmes, qui occuperont neuf des 19 sièges à l’Assemblée législative — contre deux en 2015.

Bob McLeod, premier ministre depuis huit ans, n’était pas candidat cette fois-ci; son successeur sera connu plus tard.

En vertu du gouvernement de consensus qui prévaut dans les Territoires du Nord-Ouest, les candidats aux élections se présentent individuellement plutôt que sous la bannière d’un parti politique.

Après le scrutin, les 19 élus se rencontrent pour choisir le premier ministre et les six députés qui feront partie du cabinet. Le nouveau premier ministre attribue ensuite les portefeuilles à ces six ministres.