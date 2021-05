«Beaucoup de sang»: la femme de Dennis Oland l’accuse de violence

Moins d’un an après que l’homme d’affaires néo-brunswickois Dennis Oland ait été déclaré non coupable du meurtre de son père multimillionnaire, la femme de Dennis Oland a demandé une ordonnance restrictive, alléguant que son mari était sujet à la violence entre partenaires intimes.

Les allégations sont contenues dans une demande d’ordonnance d’intervention d’urgence, que Lisa Andrik-Oland a remplie le 10 juin 2020 dans un refuge pour femmes victimes de violence à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Le document, qui avait été protégé par une interdiction de publication jusqu’à cette semaine, comprend des notes manuscrites alléguant que Dennis Oland était un homme violent et colérique qui perdait le contrôle et souffrait du syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

«Je ne suis pas sûr de ce qu’il fera, mais il souffre du SSPT et a eu de nombreux épisodes où il ne contrôle pas ses actions et devient agressif», a affirmé Andrik-Oland dans le document.

«Cela empire parce qu’il a de moins en moins le contrôle. Il n’obtient pas de réaction de ma part et il ne peut pas le supporter … Je ne suis pas en sécurité dans ma propre maison.»

Une allégation spécifique est incluse dans le récit d’un incident qui serait survenu lors d’une visite dans un hôtel de Toronto le 8 juin 2018.

«Les gens dans la pièce voisine ont appelé la police», peut-on lire dans les notes. «Dennis a utilisé une ceinture pour attacher mes mains derrière mon dos; il y a eu une altercation physique.» L’incident présumé s’est produit cinq mois avant le début du deuxième procès pour meurtre de Dennis Oland, et Lisa Andrik-Oland a déclaré qu’en raison du procès à venir, elle avait dit à la police que «tout allait bien».

Dans la même section du document, Lisa Andrik-Oland fait référence à un «incident à la plage» en septembre 2019, au cours duquel Dennis Oland aurait ligoté ses mains et ses pieds avec une corde et l’aurait tirée sur un chemin de terre. À un moment donné, allègue Lisa Andrik-Oland, son mari l’a agrippé par-dessus son épaule et a projeté sa tête vers des rochers.

«Beaucoup de sang», peut-on lire dans les notes.

L’avocat de Dennis Oland, Bill Teed, a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur les allégations mardi.

En 2013, Oland a été accusé de meurtre au deuxième degré, deux ans après que son père de 69 ans, Richard, ait été retrouvé battu à mort dans son bureau de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Son crâne avait été brisé par les coups répétés d’une arme qui n’avait jamais été retrouvée.

Dennis Oland a passé près d’un an en prison après qu’un jury l’a déclaré coupable en 2015.

Ce verdict, cependant, a été annulé en appel en 2016. Et un nouveau procès, qui s’est terminé le 19 juillet 2019, a déclaré Dennis Oland non coupable, le juge ayant jugé que les procureurs de la Couronne n’avaient pas prouvé leur cause.

Dans les documents publiés lundi, Lisa Andrik-Oland affirme que son mari n’a pas vécu dans le domicile conjugal à Rothesay, au Nouveau-Brunswick, depuis février 2020. Mais Lisa Andrik-Oland allègue que son mari est entré dans la maison sans avertissement le 7 juin 2020 et a mis les effets personnels de la femme dans l’allée devant la maison.

«Dennis a continué à s’asseoir au bord de la propriété pour surveiller mes mouvements pendant quelques heures», indiquent les notes. «Il surveille mes déplacements jusqu’à la maison de ma mère.»

Lisa Andrik-Oland accuse également son mari d’avoir envoyé des «courriels et textos haineux».

«Je me suis sentie menacée», a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle avait appelé la police depuis l’intérieur d’une voiture verrouillée devant le domicile conjugal le 9 juin 2020. «J’ai exprimé ma peur à la police», a-t-elle écrit. «La police n’a pas soutenu ma demande de le renvoyer.»

Lisa Andrik-Oland poursuit en indiquant qu’elle souffre de dépression et de SSPT et qu’elle a des pensées suicidaires. Elle n’a pas d’argent pour payer un traitement psychologique, indique la demande d’ordonnance.

«Je n’ai pas d’argent pour aller ailleurs», souligne-t-elle, ajoutant que Dennis Oland vivait à proximité chez sa mère depuis le début de 2020 et avait demandé le divorce.

La femme raconte, dans les notes, que son mari est en mauvaise situation financière et qu’elle n’a pas la capacité de déménager, car elle n’a aucun revenu et qu’elle est complètement dépendante de lui.

Lisa Oland-Andrik a demandé une ordonnance de non-communication de six mois qui aurait interdit à Dennis Oland de la contacter ou de communiquer avec elle. Cela lui aurait également accordé le droit d’occuper exclusivement le domicile conjugal.

L’ordonnance a été émise par un agent décisionnel d’urgence le 10 juin 2020.

Mais une juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à Moncton a décidé le lendemain qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour accorder l’ordonnance, et elle a prévu une nouvelle audience. Le 17 juillet 2020, le couple séparé a accepté d’abandonner l’affaire et l’ordonnance a été annulée par un autre juge.

La juge en chef Tracey Deware a rendu une décision affirmant que l’officier adjudicatif n’avait pas compétence pour imposer une interdiction. De plus, elle a déterminé qu’une ordonnance judiciaire ultérieure appuyant l’interdiction était inappropriée parce qu’elle n’était pas conforme aux principes de base d’une salle d’audience ouverte.

L’interdiction a été officiellement levée lundi après que les avocats de Lisa Andrik-Oland aient abandonné leur demande d’appel, selon ce qu’a rapporté CBC.