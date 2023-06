Bell demande au CRTC de réduire ses exigences pour les nouvelles locales

TORONTO — La division des médias de BCE demande à l’organisme fédéral de réglementation des télécommunications de renoncer à ses exigences en matière de nouvelles locales pour ses stations de télévision, faisant valoir que ces obligations s’appuient sur des réalités dépassées du marché.

Dans une demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Bell Média demande d’éliminer les exigences relatives aux dépenses consacrées aux nouvelles locales et au nombre d’heures par semaine pendant lesquelles les stations sont tenues de diffuser des nouvelles offrant un reflet local dans les grands et les petits marchés.

La demande déposée le 14 juin est intervenue le jour même où Bell annonçait la suppression de 1300 postes, ainsi que la fermeture ou la vente de neuf stations de radio et la disparition de deux bureaux à l’étranger dans le cadre de plans visant à «adapter considérablement» sa façon de diffuser les informations face à la pression financière croissante.

Les notes accompagnant la demande soulignent que la perte d’exploitation annuelle moyenne de Bell Média en matière de nouvelles totalisait 28,4 millions $ entre 2016 et 2019, un chiffre qui a bondi à 40 millions $ l’an dernier, alors que les géants du web accaparaient le marché publicitaire canadien.

Bell affirme que la mise en œuvre, par le CRTC, de la Loi sur la diffusion continue en ligne a le potentiel de soulager les entreprises de médias grâce à une compensation des géants de la diffusion en ligne, mais estime qu’elle ne peut pas se permettre d’attendre le résultat des consultations de l’organisme de réglementation au sujet de la législation.

Les mises à pied de la semaine dernière comprenaient une réduction de 6 % de l’effectif de Bell Média.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:BCE)