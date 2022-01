Berlin prêt à agir contre Moscou en gelant le projet de gazoduc Nord Stream 2

OTTAWA — L’ambassadrice de l’Allemagne au Canada souligne qu’un gazoduc controversé reliant son pays à la Russie sous la mer Baltique pourrait faire partie d’un ensemble plus large de sanctions si la Russie envahissait l’Ukraine.

L’ambassadrice Sabine Sparwasser a déclaré que son gouvernement n’hésiterait pas à inclure Nord Stream 2 dans un menu de mesures économiques de représailles contre Moscou.

Le lucratif projet de gazoduc russe qui serpente à travers la Baltique et se connecte à l’Allemagne n’est pas encore opérationnel et se heurte à une forte opposition des États-Unis et de l’Ukraine.

Mais avec 100 000 soldats russes massés aux frontières de l’Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens font preuve d’une bien plus grande unanimité pour inclure Nord Stream 2 dans une nouvelle série de sanctions en cas d’invasion russe.

Mme Sparwasser a affirmé que lorsqu’il s’agit d’une éventuelle invasion ou attaque contre l’Ukraine, tout est sur la table, y compris le projet Nord Stream.

Elle a indiqué que le Canada et l’Allemagne coopèrent étroitement sur d’éventuelles sanctions en tant que membres de l’OTAN et du G7.