Bernard Drainville interdit aux écoles publiques d’aménager des salles de prière

QUÉBEC — Il sera bientôt interdit aux écoles publiques d’aménager des salles de prière à même leurs locaux. Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, enverra une directive en ce sens à tous les centres de services scolaires.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale mercredi, M. Drainville a déclaré qu’on lui avait soumis au moins deux cas d’écoles à Laval qui permettent que des élèves se regroupent dans un local pour prier.

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, venait de signaler qu’une troisième école, à Vaudreuil, s’ajoutait à la liste. Selon MM. Bérubé et Drainville, ces écoles contreviennent à l’esprit de la loi sur la laïcité.

«Je vais émettre une directive pour interdire les salles de prière dans les salles de classe des écoles publiques du Québec. Ce n’est tout simplement pas compatible avec le principe de la laïcité», a déclaré le ministre.

Son cabinet a plus tard précisé que la directive allait s’appliquer à l’ensemble des locaux des écoles, incluant les gymnases, et pas seulement aux salles de classe. Aucun local, donc, ne pourra être dédié à la prière.

M. Drainville ne va pas toutefois jusqu’à interdire la prière à l’école; il demande cependant à ceux qui veulent prier de le faire discrètement et «silencieusement».

«Il y a toutes sortes de façons de prier. Je ne peux pas interdire la prière. J’interdis la prière dans les salles de classe. Maintenant, si quelqu’un veut prier silencieusement, c’est son droit fondamental», a-t-il dit.

Notons que la position du ministre a passablement évolué en l’espace de 24 heures.

Mardi, le père de la Charte des valeurs du Parti québécois (PQ) devenu caquiste avait demandé aux écoles de ne pas réserver de locaux de prière à une seule religion et de s’assurer que l’égalité homme-femme soit respectée.

Motion adoptée à l’unanimité

Ce n’était guère suffisant pour le PQ, qui réclamait un signal fort du ministre de l’Éducation afin d’éviter la multiplication des locaux de prière dans les écoles.

«Si on accepte ce qui se passe, (…) ça devient jurisprudence et il y aura des demandes ailleurs, a insisté M. Bérubé mercredi matin. On peut prier intérieurement aussi, pas besoin d’avoir un local aménagé à cette fin.»

À son initiative, les élus ont adopté à l’unanimité mercredi une motion précisant que «la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d’une école publique va à l’encontre du principe de laïcité».