Bernie Sanders doit prendre part au congrès du NPD dans une vidéo préenregistrée

HAMILTON — Le sénateur américain Bernie Sanders exprime son soutien aux néo-démocrates du Canada dans une vidéo préenregistrée que le parti compte diffuser vendredi, lors de son congrès politique.

L’ancien candidat à la présidentielle américaine affirme dans la vidéo de sept minutes qu’il est un partisan de longue date du NPD.

Il lance un avertissement aux fidèles du parti concernant ce qu’il considère comme des attaques massives contre les fondements de la démocratie et de l’État de droit dans le monde.

Il dit que dans son propre pays, des millions de personnes abandonnent la démocratie et se tournent vers l’autocratie pour répondre aux crises du moment.

M. Sanders dit croire que le NPD peut relever de tels défis au Canada et qu’il doit développer un mouvement multiracial et multigénérationnel qui exige une économie et un gouvernement qui travaillent pour tout le monde.

M. Sanders appelle également à une transition plus rapide vers l’énergie verte, citant les incendies de forêt de cette année au Canada.