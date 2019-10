Bernier dénonce une campagne contre lui comme une atteinte à la démocratie

Le chef et fondateur du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, se dit «abasourdi et choqué» dans la foulée de révélations selon lesquelles les conservateurs seraient derrière une campagne pour le discréditer et le tenir à l’écart des débats des chefs.

Le quotidien «The Globe and Mail» a été le premier à rapporter vendredi que la firme de consultants en communications politiques Daisy Group a élaboré un plan pour dépeindre les partisans du PPC comme racistes — avec le Parti conservateur du Canada comme client.

«C’est une atteinte à l’intégrité de notre processus démocratique», a dénoncé Maxime Bernier sur Twitter.

«Les conservateurs ne pouvaient compétitionner avec le (Parti populaire du Canada) sur les politiques et le leadership», a-t-il ajouté, en accusant son adversaire conservateur d’être prêt à «n’importe quoi» pour accéder au pouvoir.

En conférence de presse, le chef conservateur Andrew Scheer a refusé de confirmer si, oui ou non, son parti était derrière cette manoeuvre de salissage malgré l’insistance des journalistes.

«Nous n’offrons pas de commentaires sur les contrats qu’on a ou on n’a pas (octroyés)», s’est borné à répéter M. Scheer, ajoutant qu’il s’agit là de la politique de son parti.

Andrew Scheer et Maxime Bernier sont d’anciens rivaux à la course au leadership du Parti conservateur. Après sa défaite, l’ex-ministre et député sortant de Beauce a fondé sa propre formation­.