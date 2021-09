Biden annonce de nouvelles exigences de vaccination pour 100 millions d’Américains

WASHINGTON — Le président américain y va le tout pour le tout afin de freiner la hausse des cas de COVID-19 causée par le variant Delta. Lors d’un point de presse où il ne mâchait pas ses mots, Joe Biden a annoncé de nouvelles exigences de vaccination pour près de 100 millions d’Américains.

Depuis la Maison-Blanche, M. Biden ne s’est pas gêné pour blâmer les dizaines de millions d’Américains qui ne sont toujours pas vaccinés, malgré le fait que les doses soient disponibles depuis des mois.

«Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Votre refus (de vous faire vacciner), a des conséquences sur nous tous», a affirmé le président. Selon lui, la minorité de gens qui refusent de se faire vacciner «peut causer beaucoup de dommages, et c’est ce qu’elle fait».

M. Biden a ainsi annoncé que toutes les entreprises qui comptent plus de 100 employés devront s’assurer que leurs travailleurs sont adéquatement vaccinés. Ceux qui ne le sont pas devront être testés chaque semaine. En elle seule, cette mesure touchera 80 millions d’Américains.

Par ailleurs, les quelque 17 millions de travailleurs des établissements du réseau de la santé qui bénéficient des programmes fédéraux Medicare et Medicaid devront aussi relever leur manche.

M. Biden exige également la vaccination des employés de l’exécutif américain et des entrepreneurs qui font affaire avec le gouvernement fédéral; une mesure qui touche plusieurs millions de travailleurs supplémentaires.

Selon ce qu’a affirmé le président, 25 pour cent des Américains n’ont toujours reçu aucune dose du vaccin. Ainsi, 80 millions d’Américains ne seraient pas vaccinés.

Il y a deux mois, M. Biden a affirmé que les États-Unis étaient «indépendants» par rapport au virus. Aujourd’hui, même si plus de 208 millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin, les États-Unis enregistrent chaque jour une hausse d’environ 300 pour cent de nouvelles infections, environ deux fois et demie plus d’hospitalisations et près de deux fois plus de décès par rapport à la même période l’année dernière.

«Nous sommes dans une période difficile et cela pourrait durer un certain temps», a reconnu M. Biden.

En plus des exigences de vaccination, le président a annoncé son intention de doubler les amendes fédérales pour les passagers aériens qui refusent de porter leur masque et pour les personnes qui ne portent pas le couvre-visage dans les endroits fédéraux où il est obligatoire de le faire.

Il a aussi annoncé que le gouvernement va faciliter l’accès aux tests de dépistage. Des trousses de dépistage seront disponibles chez des détaillants comme Walmart, Amazon et Kroger dès cette semaine.

L’administration Biden viendra également en aide aux écoles pour les aider à demeurer ouvertes.

Finalement, M. Biden a demandé aux grands lieux de divertissement et aux grands amphithéâtres d’exiger la vaccination ou la preuve d’un test négatif pour avoir accès aux événements.