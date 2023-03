Biden déclare l’état d’urgence au Mississippi et une tornade s’abat sur la Géorgie

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche l’état d’urgence au Mississippi, mettant des fonds fédéraux à la disposition des régions les plus durement touchées par une tornade mortelle qui a ravagé vendredi soir le delta du Mississippi, l’une des régions les plus pauvres des États-Unis.

À la suite de la déclaration de M. Biden, des fonds fédéraux pourront être utilisés notamment pour créer des logements temporaires, réparer des domiciles, offrir des prêts couvrant les pertes de biens non assurés, a expliqué la Maison-Blanche dans un communiqué.

La Federal Emergency Management Agency a confirmé que 25 personnes ont été tuées, 55 autres ont été blessées et 2000 maisons ont été endommagées ou détruites alors que la tempête a ravagé plusieurs villes sur son trajet.

Les équipes de secours ont repris dimanche la tâche ardue de creuser dans les débris de maisons, de bâtiments commerciaux et de bureaux municipaux, alors même que le National Weather Service a mis en garde contre un risque de temps plus violent – y compris des vents violents, de la grosse grêle et de possibles tornades en Louisiane, au Mississippi, en Alabama et en Géorgie.

Plus d’une demi-douzaine d’abris ont été ouverts dans le Mississippi pour héberger les personnes déplacées.

Le National Weather Service a attribué à la tornade un classement de niveau 4 sur l’échelle Fujita améliorée. Une tornade de cette ampleur a des rafales qui peuvent aller jusqu’à 320 km/h, selon le service météorologique.

Les informations préliminaires basées sur les estimations des rapports de tempête et les données radar indiquent que la tornade était au sol pendant plus d’une heure et a parcouru au moins 274 kilomètres, a déclaré Lance Perrilloux, météorologue pour le National Weather Service.

«C’est rare, très, très rare», a-t-il dit, attribuant le long parcours de la tornade à une instabilité atmosphérique étendue.

Une seconde tornade

Une autre tornade s’est abattue tôt dimanche dans le comté de Troup, en Géorgie, près de la frontière de l’Alabama, selon le Georgia Mutual Aid Group (GMAG).

L’organisme témoigne sur Facebook de «nombreux bâtiments endommagés, de personnes prises au piège». Des routes, y compris l’autoroute interétatique 85, ont été bloquées par des débris.

Le bureau du shérif du comté de Troup a déclaré qu’il répondait aux signalements faisant état d’arbres et de lignes électriques abattus et de maisons endommagées. Un tigre a été porté disparu au Wild Animal Safari de Pine Mountain. Le zoo n’a pas immédiatement répondu aux appels des journalistes.

«Si vous n’êtes pas obligé de prendre la route ce matin, veuillez ne pas vous déplacer», a prévenu le bureau du shérif sur Facebook.

Les journalistes de l’Associated Press Emily Wagster Pettus et Michael Goldberg au Mississippi, Jim Salter au Missouri et Nicole Winfield à Rome ont contribué à cet article.